王丹、嚴家其等40人強烈譴責港大拆除「國殤之柱」 稱會建紀念館強化記憶

香港大學突然連夜拆除放置校園內24年的「國殤之柱」惹起海外民運人士不滿，八九學運領袖王丹和吾爾開希，以及當年參與民運的知識分子領軍人物嚴家其等四十人今(24日)日凌晨發表聯合聲明，指責港大手段卑劣，稱對方「試圖抹去血寫的歷史記憶」，他們認為，此舉是港府和背後的中共的行為，對此予以強烈譴責，聲言「殺人者」關閉一個紀念館，他們便會建設更多紀念館。

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四十人以「八九民運參與者和六四大屠殺倖存者」身分聯署聲明，他們表明，對「港府深夜拆走“國殤之柱”」的做法極為憤慨，形容中共和港府若認為這樣就可以掩蓋其罪行，就是掩耳盜鈴，亦證明了他們的心虛。聯署者質疑，當局不敢讓後人討論和認識當年的歷史，「反面證明了當年的大屠殺的存在和其罪惡性質」。

聲明又說，「殺人者試圖讓後人忘記他們的罪行，倖存者的使命就是保存和強化記憶」，聲言對方關閉一個紀念館或拆走一座紀念碑，他們便會建立起更多的紀念館和紀念碑！又呼籲世人不要忘記「六四慘案」。

其餘聯署人還包括89學運領袖王超華、張伯笠、周鋒鎖、鄭旭光；當年參與學者王軍濤、工人呂京花；以及倖存者方政、李恆青、胡平及廖亦武等。

有網民在上載聲明的王丹臉書留言，不同人查問為何沒有當年學運領袖柴玲和作家蘇曉康，網主回復稱，因時效性的關係，徵集簽名十分匆促，不可能每個人都簽名。

另外，亦有網民表示，「記憶的鮮血不容許被抹滅與遺忘」；亦有人稱，「禁止大陸、香港、澳門，禁得了全世界咩？」