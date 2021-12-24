美國法案全面禁止從新疆進口產品，中國回應

12月23日，美國總統喬-拜登簽署法案，全面禁止從中國新疆地區進口產品，除非相關企業能夠證明其產品不涉及“強迫勞動”。面對美國這一法案，和來自維吾爾等族民眾的投訴，12月24日，中國外交部做出了回應。

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中國外交部發言人趙立堅在24日的記者會上表示，美國這一法案是“惡法”，“打壓新疆的企業”，“剝奪新疆各族勞動致富的權利”，“破壞新疆繁榮穩定”，”阻遏中國發展”。他譴責稱，新疆地區的“強迫勞動”和“種族滅絕”是“惡毒的謊言”，並反稱，美國對印第安原住民的行為，才是“強迫勞動”和“種族滅絕”。趙立堅稱，“涉疆問題根本不是人權問題，而是反暴恐和反分裂問題”；並警告美國，本次簽署全面禁止新疆產品的法案，會對全球產業鏈的供應鏈穩定造成破壞，擾亂國際貿易秩序，亦將損及美國自身。

美聯社回顧稱，一些國家的政府和研究人員認為，超過100萬名維吾爾族人和中國其他的少數民族被關押在新疆的營地里，並指控中國官員使用強迫墮胎、強迫勞動和大規模洗腦等對待這些大部分為穆斯林的少數民族人士。中國官員駁斥這些指控，稱這些營地是為了給人們提供職業培訓，打擊激進主義。