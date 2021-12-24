香港中大嶺大連夜齊拆走六四雕像 學生斥鬼祟可恥 責圖抺殺歷史

繼香港大學連夜拆走放置校內24年的「國殤之柱」後，中文大學和嶺南大學亦於凌晨突然移除放置校園逾十年、與六四事件相關的民主女神像和「天安門大屠殺浮雕」。兩大分別以「沒有組織為該雕像的維修及管理承擔責任」和清除「校園內可能構成法律或安全風險的物品」為由，拆除雕像，但沒交代為何事先不諮詢創作者陳維明。不少學生對校方行動表示不滿，嶺大學生會代表會臨時行政會更直指校方十分鬼祟及可恥，強烈譴責校方企圖抺殺歷史。

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自2010年起擺放在中大校園與火車站連接空地的「民主女神像」(又稱「民女」)，今(24日)天凌晨在毫無預警下突然被移走，日出前只有工人在場清潔和保安站崗，清晨時已完成清洗，但「民女」曾經豎立的痕跡仍然可見。暫時未知「民主女神像」去向。

中大發表聲明指出，校方去年已拒絕中大學生會申請在校園展示該雕像，之前亦未曾批准該雕像於校園展示，曾參與安排雕像於校園展示的支聯會和中大學生會現已解散或無實際運作，校方經內部評估後決定移走該雕像。

民主女神像原件是在1989年愛國民主運動期間，由八間位於北京的藝術院校學生製作，並於6月1日在天安門廣場豎立，六四血腥鎮壓時被推倒。香港市民支援愛國民主運動聯合會(支聯會)在香港一群藝術家協助下重造，並在不同院校擺放。中大的民主女神像由美籍華裔藝術家陳維明創作，送贈支聯會，於2010年與現時擺放在嶺南大學的「屠殺浮雕」在香港巡迴展出。六四事件後，「民女」由時任中大學生會迎入中大校園，當時據報有二千人在校園「迎接民女」。其後成為中大學生聚腳點和不同爭取行動的紀念地和集合地點。

願意表達意見的教職員多對校方行動表示不滿，當中，本身是校友現正於中大修讀碩士的民主黨沙田區議員周曉嵐稱，對校方做法感到驚訝，指校方深知「民女」的歷史及意義，校方立場顯然隨社會環境的轉變而有所不同，促校方詳細交代事件始末。另有學生對未能與「民女」這地標舉行「道別儀式」有深深的無力感，亦對校方行動表示失望和不理解；亦有學生指校方在毫無預警下行動，可能是害怕學生髮起捍衛行動，對此表示慣怒。此外，有資深教職員貿疑校方行動，因為「民女」擺放多年均相安無事。

嶺大拆浮雕及掩蓋民女圖畫 臨政會斥鬼祟可恥

同日，嶺南大學學生會編輯委員會早上在社交平台發文，指清晨約5時，自2011年起放置於梁銶琚樓外空地的「六四浮雕」被圍封，由學校工程部人員拆除後，以膠紙包着拆件，移到校園內的劉李婉嫻樓的地下儲物室。雕像原址仍繼續圍封，只遺下一地碎片。委員會正向浮雕創作人陳維明查詢。

編委會又說，現場學校保安拒絕響應如何處置六四浮雕，更有校方職員以強光照射學生鏡頭以阻礙拍攝，並抄下在場拍攝者的學生證編號。

另外，位於中庭牆身的民主女神噴漆畫像，亦被灰色油漆掩蓋。學生會人士指出，校方早上7時要求在場的學生離開，兩小時後解封現場便見到噴畫被油漆掩蓋。

嶺大發言人回應行動時稱，大學最近重新檢視及評估校園內可能構成法律或安全風險的物品，為保障大學社群的整體利益，相關物品已被清除或移除，並妥為儲存。

香港原有五間大學校園內放置民主女神像或六四雕塑，以紀念八九民運及悼念六四死難者，豎立在理工大學的民主女神像早於今年10月時被發現遭移除，校方一直未有響應，現時只余城市大學尚暫代存放民主女神像。