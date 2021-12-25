特魯多呼籲西方國家統一戰線，防止中國令西方內部互鬥

加拿大總理賈斯汀·特魯多在12月25日星期六播出的採訪中表示，西方國家應該對中國達成統一戰線，以防止中國利用商業利益，令西方國家相互競爭，針對彼此。特魯多強調，中國一直在使西方國家之間爭鬥，因為西方國家之間一直在爭奪在華的經貿機會。

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特魯多在接受加拿大環球電視台採訪時說：“西方國家一直在競爭，而中國不時用非常巧妙的方式，讓我們在開放市場當中互相針對彼此，彼此之間競爭”。特魯多認為，“我們（西方國家）需要做得更好，團結一致，站穩腳跟，這樣中國就不能從各種角度下手，把我們分開”。

自 2018 年華為首席財務官孟晚舟因美國引渡令被加拿大拘留以來，加拿大和中國之間的關係一直冷淡。此後不久，中國拘留了兩名加拿大公民，並否認這是人質外交。孟晚舟於9月與美國檢察官達成協議，結束了引渡的紛爭，兩名加拿大人也在達成協議後數小時內獲釋。然而孟晚舟被捕之前，加拿大一再質疑中國的人權立場，這已經激怒了北京，兩國在互相釋放彼此公民之後，並未走得更近。本月早些時候，加拿大表示將與盟國一起，對明年2月在北京舉行的2022年冬季奧運會進行外交抵制，向中國發出關於其人權情況的信號。