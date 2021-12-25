調任馬興瑞或為加強對新疆的戰略部署

中國官方新華社12月25日用簡短兩行字報道說，新疆維吾爾自治區黨委書記陳全國不再兼任上述職務，由原廣東省省長馬興瑞接任，陳全國離任引髮網絡熱議，而世界維吾爾大會則認為新建換領導對維吾爾族來說是換湯不換藥，北京此舉或是為了加強新疆的戰略部署！

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中國官方新華社報道的全文是：“中共中央決定：陳全國同志不再兼任新疆維吾爾自治區黨委書記、常委、委員職務，另有任用；馬興瑞同志任新疆維吾爾自治區黨委委員、常委、書記。”

官方的文字並未流露任何對陳全國的褒貶之意，有評論認為北京或將把陳全國當作是替罪羊，由他來承擔中國新疆政策的一切後果。

不過，也有評論認為，陳全國現年66歲，此次發布為另有任用，他很有可能在明年的二十大再晉陞為政治局常委。評論進一步指出，倘若陳全國“去人大、政協當副委員長、副主席，那說明習近平還是要臉的，最起碼不想和國際社會公開對立。 但倘若陳全國當副總理或者進書記處，那說明習近平簡直就是反人類。 ”

取代陳全國擔任新疆維吾爾自治區黨委書記的馬興瑞之前擔任廣東省省長，是中共第十八屆、十九屆中央委員會委員。

據介紹，現年62歲的馬興瑞畢業於哈爾濱工業大學，為研究生學歷，工學博士，教授。曾任中國航天科技集團公司副總經理、工業和信息化部副部長、國家航天局局長、國家原子能機構主任、國家國防科技工業局局長等職務。

2013年，馬興瑞任廣東省委副書記、政法委書記，後來兼任深圳市委書記。2017年，馬興瑞擔任廣東省省長。

中國媒體介紹說，馬興瑞是一位工科技術性官員，曾經主持中國載人航天工程，中國探月工程等等，被譽為是“航天界少帥”。

不過，世界維吾爾大會則認為新疆換領導對維吾爾族人來說不過是換湯不換藥！世界維吾爾大會發言人迪利夏提向記者表示：“馬興瑞任新疆維吾爾自治區黨委書記 ， 中國不會因為他擔任當地負責人 而改變針對維吾爾民族所推行的極端政策 中國越來越擔憂失去對當地的統治 調任他去的目的 是強化軍事戰略部署 應對國際局勢變化的因素 導致當地或周邊國家突發問題的出現 延續鎮壓維吾爾人 是中國鞏固對當地統治的國家戰略部署。”