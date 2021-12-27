中共農村會議：明年須維持七年來的1.3萬億斤糧產習近平重「穩」及自足

被視為中國經濟社會穩定「壓倉石」的糧食，中共中央農村工作會議訂明，明年須確保維持今年的1.3萬億近以上的產量，與過去七年持平。而中共黨總書記習近平會前已作出指示，為應對各種風險挑戰，必須着眼「國家戰略需要」，穩住農業基本盤，「措施要硬、執行力要強」，讓中國人的飯碗「任何時候都要牢牢端在自己手中，飯碗主要裝中國糧」。

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中國過去六年的糧產均達到1.3萬億以上，一連兩日在北京召開的中央農村工作會議昨(26日)天結束後亦指出，今年糧食產量保持在1.3萬億斤以上，脫貧攻堅成果得到鞏固及拓展，全面推進鄉村振興邁出堅實步伐，對「開新局、應變局、穩大局」發揮了重要作用，而明年將召開黨的二十大，做好三農（農業、農村、農民）工作、穩定三農這個基本盤，對保持平穩健康的經濟環境、國泰民安的社會環境具有特殊重要意義。

會議強調，要全力做好糧食生產和重要農產品供給，穩定糧食麵積，大力擴大大豆及油料生產，確保明年糧食產量穩定在1.3萬億斤以上；亦要穩定生豬和畜禽水產及蔬菜的供給，嚴格耕地保護責任，加強耕地用途管制，建設1億畝高標準農田，並強化農業科技。

有關會議傳達了在此之前召開的中央政治局常委會就「三農」工作的指示。黨總書記兼國家主席習近平在常委會上指示，強調保障好「初級產品供給是一個重大戰略性問題」，中國人的飯碗任何時候都要牢牢端在自己手中，飯碗主要裝中國糧。他又說，保證糧食安全，各人均有責任，「黨政同責」要真正見效，並確保18億畝耕地保持是農田，且是良田。

習近平的要求與中國數年後可能面對糧食短缺有關。根據公開資料，有14億人口的中國，自2014年起已成為世界第一大糧食進口國，每年進口糧食超過1億噸。中國社會科學院農村發展研究所去年8月發表的報告更預計，到了「十四.五」(2021年至25年)期末，中國有可能出現1.3億噸左右的糧食缺口，其中穀物（大米、小麥、玉米等三大主糧）缺口約為2500萬噸。

另外，中國總理李克強在國務院常務會議上亦有相同要求，強調要戮力保持糧食生產和播種面積，促進大豆和油料增產。

另據香港《明報》引述消息人士報道，原新疆黨委書記陳全國將轉任中央農村工作領導小組副組長，但在中央電視台播報的《新聞聯播》片段中，未見陳全國出席中央農村工作會議。