無國界記者組織再呼籲釋放張展

12月28日將是中國公民記者張展因報道武漢疫情而被判刑入獄一周年，總部位於法國的無國界記者組織（RSF）12月27日發表聲明，呼籲中國政府立即釋放無端遭遇牢獄之災、而且身體極度虛弱的張展。

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現年38歲的張展，畢業於西南財經大學金融碩士專業，曾是一名律師，但因參加維權活動被註銷律師執照。2020年2月新冠疫情初期，張展曾以公民記者身份在社交媒體上直播武漢當地的疫情，引起當局的不滿並受到當局的迫害。去年12月28日，上海浦東人民法院以“尋釁滋事罪”判處她4年徒刑，張展成為中國因報道武漢疫情而被判刑入獄的第一人。

無國界記者組織在聲明中指出，張展為了抗議迫害並表明清白，曾在獄中舉行絕食抗議，導致身體狀況急劇惡化甚至瀕臨死亡。張展的家人11月最後一次探監見到她時，身高1.77米的張展，體重不到40公斤；無人協助，她走路或擡頭都困難。

上個月，無國界記者組織曾將2021年度新聞自由勇氣獎頒發給張展，以表彰她在新冠疫情初期不顧中國當局的威脅，通過社媒直播武漢疫情；並讚揚她的報道是當時外界了解武漢疫情的一個主要的獨立消息來源。

“張展在外界對新冠病毒的傳播模式和危害程度知之甚少之時勇敢地冒着生命危險在武漢作報道，她應該被頌揚為英雄而不是被關押，”無國界記者組織東亞辦事處主任阿爾維安尼（Cedric Alviani）在聲明中表示。

阿爾維安尼呼籲國際社會增加對中國政府的壓力，以便讓張展“獲得保外就醫或確保她在太晚之前獲得釋放”。

今年9月中，無國界記者組織曾經聯絡44個非政府人權組織聯名致信中國國家主席習近平，呼籲他平反並釋放張展。目前在中國除了張展外，至少還有10人因為捍衛新聞自由而在獄中掙紮，瀕臨死亡。無國界記者組織指出，在這10人之中就包括調查記者、無國界記者組織年度新聞自由自由勇氣獎得主黃琦、瑞典出版社桂敏海以及哈維爾人權獎和薩哈羅夫思想自由人權獎得主、維吾爾族記者伊力哈木∙土赫提。

無國界記者組織的聲明指出，已經有多位記者或持不同政見者在中國監獄中因迫害或患病救治不力而身亡，其中包括因報道家鄉抗議事件被判刑21年徒刑的宮卻津巴、諾貝爾和平獎得主劉曉波以及異議詩人與作家楊天）。

無國界記者組織最近出版一份前所未有的調查報告《中國新聞業大躍退》，揭露此前從未聽說過的中國政府對新聞業以及對民眾知情權的踐踏與打壓。

無國界記者組織在聲明中指出，中國在無國界記者組織2021年度世界新聞自由排行榜的180個國家中排名第177位。中國也是全球關押記者最多的國家，目前至少有126名新聞從業人員遭到關押。