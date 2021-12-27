距離北京冬季奧運會開幕僅剩1個多月，中國本土疫情卻反彈，重災區陝西省西安市自23日封城後確診數仍居高不下。外界不斷質疑官方的防疫措施是否有效，而封城後種種亂象導致民怨沸騰。官方為平息民憤打感情牌，結果各大官媒的評論區卻都成了“車禍現場”。

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西安市疫情防控指揮部通報，自2021年12月26日18時開始，在全市範圍內展開全面消殺。通告稱，請廣大市民提前關閉門窗，收起在露天陽台晾曬的衣物、放置的物品；消殺作業後，避免用手觸摸建築物外表面及花草樹木，一旦觸摸，立即用清水衝洗。

西安這波疫情自本月9日爆發後，當地雖自23日開始社區封閉式管理，但確診數仍居高不下，官方27日通報，中國大陸各地26日新增200例確診染疫者，本土162例病例中，來自陝西省的多達152例，西安市則佔了150例。9日至26日，西安的本土確診累計已達635例。

面對疫情升溫，西安市27日中午進行新一輪全員核酸檢測，目前已暫停封城以來每戶家庭每兩天由一人外出採購生活物資的政策，要求所有居民待核酸結果陰性後才能出門。

西安當地雖有26名官員因防疫不力被問責，但老百姓認為這些人都是“替罪羊”，無法撫平民怨。中共官媒中新社旗下的中國新聞週刊日前發表《拷問西安疫情 千萬人口重鎮應急表現何以如此》文章，其中直言西安溯源工作緩慢混亂、健康碼系統崩潰等現象，防疫應急表現“令人大失所望”。

文章批評，西安封城後出現連串亂象，作為一座千萬級人口規模的省會城市，其應急管理系統備受拷問。

根據西安市規定，居民要出示48小時內核酸陰性報告才能上班或出入公共場所。一名教師接到通知後自費做核酸檢測，不料第二天西安的健康碼系統“一碼通”因造訪人數過多而崩潰，公車、地鐵無法出示綠碼和核酸報告，不知所措的居民抱怨不已。

封城措施下，需要定期就診的慢性病患來說，封城讓他們無法正常就醫，政府的管理手法令人心急如焚。