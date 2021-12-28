中國大使秦剛接受美國媒體集體採訪事後竟無一家媒體發表

中國駐美大使秦剛12月20日接受美國多家主流媒體主編和資深記者聯合採訪，但過去多天了，美國竟未見一家媒體發出報導。

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美國中文《世界日報》說：這項採訪由彭博創新經濟論壇舉辦，以“爐邊談話”形式用英文進行。中共駐美使館在官網將主要內容發布並翻譯成中文。中國駐美記者韓鵬稱，在這次談話前，雙方就已商定：全部內容可供報導，也可用作背景吹風。可是，現在幾乎沒見一家美媒發出報導！

韓鵬說，他從記者角度看，完全無法理解美國同行這“騷操作”：“你們那麼喜歡拿中國說事，天天離開中國說不了話，現在好不容易逮到中國大使了，問了好幾個小時，怎麼采完以後都不說話了？”“難道這些主編和資深記者，對新聞性的判斷，跟我不一樣？認為這幾小時的聯合採訪里，一丁點有新聞性的內容都沒採到？”

韓鵬還擷取秦剛回覆美媒的部分重要內容，包括在回答台灣問題上。秦剛當時說，和平不打仗是中美公約數，希望美方認識到台獨才是最大威脅。美國管控危機的最佳方式是防止和減少對華消極政策和行動，特別是不要在台灣問題上挑釁中國。台灣問題是可能使中美陷入衝突的主要潛在因素。

秦剛說，中方所做的都是反應之舉。什麼導致了台海局勢緊張？是台灣民進黨當局，其否認世界上只有一個中國和兩岸同屬一個中國的事實。台灣當局正通過尋求美國支持其獨立來挑起對抗。而美國利用台灣來遏制中國。這就是台海緊張局勢不斷升級的根源。

在答覆美媒有關中國“戰狼外交”的問題時，秦剛稱，當前，中國面臨更加複雜和嚴峻的國際環境，有的國家對中國動輒頤指氣使、攻訐誹謗。中國外交官面對干涉中國內政、損害中國利益的不友善言行，必須站起來說不，講清事實，辯清道理，普通中國公民都應如此，更別說中國外交官了。秦剛稱：我們不是主動出擊，而是做出回擊。更準確地說，中國外交官不是戰狼，而是與狼共舞”。