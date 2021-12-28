美國白宮重申對北京冬奧會進行外交抵制立場不變

拜登政府重申對北京冬奧會進行外交抵制的立場，這之前北京證實收到美國政府人員在北京冬奧會期間赴中國簽證申請的消息，引發媒體質詢。

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白宮國家安全委員會發言人星期一(12月27日)就美國之音的提問回應說，美國政府本月初宣布的立場不會改變。“鑒於中華人民共和國在新疆正在進行的種族滅絕和反人類罪，以及其他侵犯人權的行為，我們將不會有任何外交或官方代表。任何其他說法都是錯誤的。 ”

據美國之音報道：白宮國安會發言人的聲明還說：“我們打算提供領事和外交安全服務，以確保我們的運動員、教練員、訓練員和工作人員的安全，並能獲得我們為所有海外美國公民提供的美國公民服務。任何簽證申請都是針對這些領事和外交安全人員的。讓這些人員在當地工作是標準的(做法)，這些人員不是參加奧運會的官方或外交代表。 ”

美國國務院官員星期一也做了同樣表示。

北京冬季奧運會定於在2月4日至20日舉行，接下來將於3月4日至13日舉行北京冬季殘奧會。白宮在12月6日 宣布： 美國將不派官方代表團參加北京冬季奧運會，但美國運動員不受影響，而且將對運動員提供全面支持。之前曾推出外交抵製法案的國會議員也不限制向美國運動員或相關工作人員提供安全協助方面的撥款和支持。

拜登政府特別提到外交抵制的原因是中國在新疆種族滅絕行為。美國的一些盟友也對北京冬奧會實行了外交抵制。

中國外交部發言人趙立堅則在本周一的北京例行記者會上證實：中方已收到美方有關人員的簽證申請，並說：“此前，美方出於政治操弄的目的，在沒有受到邀請情況下，自導自演了所謂不派外交或官方代表出席北京冬奧會的鬧劇。對於美方要派由政府官員組成的團隊來華並提出簽證申請，中方將根據國際慣例、有關規定和對等原則進行處理。”

針對美方周一的解釋，趙立堅周二稱：美方這一套說辭令人費解。無論美方如何解釋，事實就擺在那裡。趙立堅還要求美方停止把體育運動政治化，停止任何干擾北京冬奧會。