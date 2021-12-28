西安居民承受的限制越來越嚴

擁有1300萬居民的陝西省西安市全面封城已近一周，而且全城普篩也已經進行了多次，但是新冠疫情仍然撲而不滅，本土確診病例仍在上揚。全城市民還需接受每三天進行一次核酸檢測的嚴格要求。

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中國國家衛健委的統計數據顯示，12月27日零時至24點，中國大陸全境新增確診病例209例，其中境外輸入病例27例，本土病例182例。比前一天星期天的162例確診病例增加20例，而且也是中國大陸全境連續第四天出現確診病例上揚。而在星期一新增的182例本土病例中，陝西省就佔了180例，其中西安市175例，鹹陽市3例，延安市2例。

西安星期一新增的175例本土確診病例，比前一天星期天的150例確診病例增加了25例，比星期六的155例確診病例增加了20例。自從12月9日西安爆發此波疫情的首例本土確診病例以來，截至星期一，西安市累計本土確診病例已達810例。

雖然奧密克戎變異毒株已經在前往中國的國際旅行者中和中國個別南方城市中有零星的發現，中國中央或地方當局都沒有宣布西安市累計的810例本土確診病例中是否有奧密克戎變異毒株的感染者。

為了更有效地應對撲而不滅的西安疫情以及救治確診病患，陝西省政府星期一發函向座落於西安的解放軍空軍醫科大學求援，而該校也立即組建一支150人的醫療隊，於當晚進駐本次疫情西安定點救治醫院，並接管隔離病區。