中共打壓立場新聞 德國和聯合國強烈譴責

香港警察國家安全處以涉嫌違反“串謀發布煽動刊物”罪為由，搜查獨立網媒《立場新聞》辦公室，逮捕七名相關人士，並凍結資產。《立場新聞》宣布即時停止運作，遣散所有員工。這是繼壹傳媒與《蘋果日報》之後，再有香港媒體在國安警察搜查後結束運營。

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聯合國人權辦公室表示，對港府“持續打壓公民空間的行為感到震驚”。

人權辦公室在給路透社的一份聲明中說：“香港……受《公民權利和政治權利國際公約》的約束，有法律義務尊重信息、言論和結社自由的權利，並保證正當程序。”“我們正看到香港民間社會自由發聲和表達的公民空間和渠道，正在極其迅速地關閉。我們呼籲當局確保這些案件的進一步審理充分尊重《公約》中規定的這些權利。”

德國外交部發言人周三說：“在我們看來，這些事件再次表明，香港的多元化、言論自由和新聞自由正在不斷受到侵蝕——尤其是在國安法生效後。” .

“從我們的角度來看，非常清楚的是，批評性新聞不能被置於普遍懷疑之下。”該發言人說。

德國綠黨重量級黨員兼歐洲議會中國事務代表團團長包瑞翰（Reinhard Buetikofer）周三發表推文說，“中共對香港媒體的鎮壓有增無減。”

美國議員：必須譴責中共的粗暴行為

美國國會參議員瑪莎‧布萊克（Marsha Blackburn）周三發推說，在警察突襲並逮捕香港的一家親民主新聞機構的成員後，該媒體被關閉了。

“我們必須與民主、香港和那些為維護自由而與中共鬥爭的人站在一起。”布萊克表示。

美國國會參議員里克·斯科特（Rick Scott）周三發推說：“香港另一家獨立新聞媒體倒閉了。共產中國就是這樣對待那些熱愛自由的人——它在摧毀民主的同時壓制異議人士，迫使人們生活在恐懼中。”

美國國會參議員里克·斯科特發推表示：“熱愛自由的國家必須譴責這種粗暴的威權主義”。

保護記者委員會（Committee to Protect Journalists）亞洲項目協調員史蒂文‧巴特勒（Steven Butler）說，這些逮捕是對“香港已被破損的新聞自由的公開攻擊”。

“如果香港要保留其居民幾年前所享有的任何自由，當局必須釋放他們並立即撤銷對他們的所有指控。”

香港記者協會周三針對“立場新聞”事件發布聲明說，警方國家安全處周三清晨以涉嫌“串謀發布煽動刊物罪”拘捕“立場新聞”多名現任或前任董事及高層，並搜查“立場”辦公室。

聲明表示：“香港記者協會對警方在一年內多次拘捕傳媒高層及搜查藏有大量新聞材料的新聞機構辦公室深切關注，促請政府按照《基本法》保障新聞自由”。

無國界記者組織東亞辦事處主管阿爾維安尼（Cedric Alviani）說，這些突擊與逮捕行動“絕對是對新聞自由的攻擊”。

阿爾維安尼說：“從立場新聞的例子，你可清楚看到香港行政部門的目標是根除所有不支持官方敘事的媒體，將香港拉低到一個鎮壓與審查的等級，與中國大陸等同。”

他還表示：“當你到一個有着獨立（媒體）聲望的媒體機構逮捕一群記者，除了說你是試圖讓媒體噤聲、試圖控制對香港的論述，沒人可說還有其它目的。”