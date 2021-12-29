“個人決定”：德外長不出席北京冬奧

據德國《明鏡》周刊報道，德國外長貝爾博克二月份不會出席北京冬奧會。貝爾博克表示，不去中國是她個人的決定。

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40歲的綠黨籍外長貝爾博克二月份不會前往北京出席冬奧會。她說：“我是個體育大粉絲。但我肯定不會前往冬奧會 — 這也不是以往外交部長的習慣。”但她說明，不出席冬奧是她個人的決定。就是否應外交抵制冬奧會，歐盟夥伴目前還在尋求統一路線。

在12月初的一個採訪中，貝爾博克表示，原則上不排除抵制冬奧會的可能。她還表示，作為外長，她將強硬對待中國，並明確談及中國的弊端。

負責體育事務的社民黨籍內政部長南希·費瑟 也宣布，她將不會前往北京參加冬奧會。 內政部發言人史蒂夫·奧爾特周三在柏林表示：“出於新冠大流行的原因，聯邦內政部長已自行決定不親自前往北京。”

政府副發言人沃爾夫岡·布希納 (Wolfgang Büchner)沒說明，社民黨籍總理肖爾茨是否會前往北京出席冬奧。這位發言人指出，在參加奧運會事務上，還須與歐盟合作夥伴協商。 他說：“我無法預料協商結果。”

美國於12月初宣布，不會派遣官方代表出席北京冬奧。澳大利亞、加拿大、英國和新西蘭緊隨其後。抵制冬奧的主要背景是中國的人權問題。中國因其維族、西藏和香港政策以及對台灣的威脅而受到批評。

中國隨後威脅說，抵制冬奧會的國家將付出代價。

俄國總統普京批評說，政治抵制冬奧會是不可接受的。他在聖誕前的一個大型年度新聞發布會上表示：“這是不可接受的，錯誤的決定。我們一直反對將體育政治化。”普京計畫二月份前往北京出席奧運會開幕式。