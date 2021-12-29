廣西多人被押解遊街示眾 官方回應：按要求處罰，沒有不合適

中國廣西百色市靖西市一段多人被押解“遊街示眾”的視頻截圖

12月29日，廣西百色。一段4人被押解“遊街示眾”的視頻廣為流傳，視頻中幾人身穿防護服，胸前和後背掛有大幅照片。當眾遊街頗有文革餘風，引髮網民關注。

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據靖西公安28日消息，這是在開展走私、偷渡等涉邊違法犯罪人員“十個一律”現場懲戒警示活動，4名被押解人員涉嫌運送他人偷越國（邊）境罪。

對於“遊街示眾”舉措是否不妥，靖西市公安局及安寧鄉政府回應，這就是現場懲戒警示活動，是按要求處罰，沒有不合適。

據了解，今年靖西市疫情防控指揮部曾發布《關於實施邊境疫情防控“十個一律”懲戒措施的通告》，對違反疫情防控和邊境管理等違法犯罪行為的人員，一律公開曝光。

此事經發酵後，外界及多家媒體對此提出質疑，從視頻中的舉措來看，顯然早已脫離“依法懲戒”的範疇，從傳播效果來看，無疑是現代版“遊街示眾”。

新華報業網29日就此事出現評論文章稱，“勿讓遊街示眾死灰復燃，法治文明不容蒙羞。”文章提及，1988年，中國最高法、最高檢及公安部下發《關於堅決制止將已決犯、未決犯遊街示眾的通知》，明確規定，“不但對死刑罪犯不準遊街示眾，對其他已決犯、未決犯以及一切違法的人也一律不準遊街示眾”。

文章稱：“如今，依法治國、依法執政、依法行政已經深入人心，在科學立法、嚴格執法、公正司法、全民守法深入推進的情況下，靖西市一些執法機關、人員仍然停留在舊的治理思維中，令人吃驚。這種踐踏、破壞法律的行為，不僅使法治蒙塵，也讓現代文明蒙羞。”