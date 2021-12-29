廣西街頭驚見遊街示眾 網民怒文革從未結束

廣西近日出現因違反規定被抓起來遊街示眾的案例，引網絡驚呼。推特上自12月28日起流傳一段視頻，其中可見，4、5個穿着白色隔離衣的人，雙手被人以擒拿姿勢抓住，排隊在大街上遊街示眾，街兩邊有成排的警察監督，這幾人胸前前還掛着與大字報相仿的紙張，上面似乎印着他們各自的照片。沿途還播放要求嚴守防疫措施的廣播。

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網友在帖文中指，這件事發生在廣西靖西市。他痛批“還有比遊街，更能羞辱人的事嗎？文革沒有結束，只是繼續”，並發布另外一段靖西市用運豬車裝載被遊街人士的影片。

另據大陸媒體28日報導，在遊街影片中出現的其中2人，被控涉嫌非法載運2名越南籍人士入境，其中一人後被檢查出核酸陽性。

“靖西檢察”在官方微博宣布此事，卻引民眾質疑道：“建議刑罰里有沒有油階（指遊街）這一條？”“遊街？這是在清朝嗎？？”“按照法律來行不？法律里有哪一條是遊街示眾的？”

法國電視台LCI報道說：當街示眾侮辱人從2010年開始是禁止的。但近幾年又浮出水面。根據廣西地方當局的文件，近幾個月來，靖西也出現了被控走私和販賣人口的嫌疑人。

11 月，在兩名身穿白色隔離衣被拘留者在場的情況下組織了一次類似的示眾，並由警察監督。 一名官員隨後公開宣讀了他們被控的罪行。LCI和L'Avenir (avec AFP)網站在報道上述消息時配上了“新聞拍案驚奇”提供的26秒視頻。