中共監管再立禁區 國腳不得刺紋身

中國體育當局近日發文件，要求國家足球隊成員不要刺紋身，已經有紋身的要自己清除或者在比賽時用衣服將其遮蓋起來。

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紋身在中國日益流行，國足球員中刺紋身的球員也大有人在。知名“國腳” 張琳芃、張稀哲和韋世豪等都對紋身情有獨鍾，特別是張琳芃幾乎全身都刺滿了紋身，他的左臂和肋部刺有“天道酬勤”和“有志者事竟成”的成語。他一出現在賽場，他身上充滿個性的紋身都會吸引眾多觀眾的目光。

據路透社報道，張琳芃得到上級通知，要求他無論是代表國家隊還是廣東恆大隊參賽時都要用衣服把刺身遮蓋起來。網上可以看到這位刺身達人身穿長袖球衣出現在賽場，雙臂和雙腿都被嚴嚴實實地包裹起來。

近兩年，習近平極力擴大中共對全國各行各業的控制，不僅以反壟斷和數據安全的名義收服了像阿里巴巴、騰訊、百度等行業巨頭，而且取締了各種各樣的補習班，甚至對學生每周上網打電子遊戲的時間都做出了嚴格的規定。

現在，中國當局的“長臂管轄”進入了個人生活領域，球員刺紋身也成了一個“公共問題”。

國家體育總局近日在其官網上發布的一篇振興中國足球的提案中提出了國家足球隊運動員的管理辦法。提案明確提出，國家隊運動員“嚴禁有新的紋身”，對已有紋身者勸誡其自行清除紋身，“如有特殊情況經隊伍同意後必須在訓練、比賽過程中對紋身進行遮擋”。

對中國國家體育總局提出的作法，不少網友持反對意見。他們認為踢球跟紋身毫無關係，管理部門的作法只是“敷衍”。也有人開玩笑說，這下連國際知名球星梅西在中國也沒球踢了，“誰讓你紋身？”。

中國國家足球隊自2002年在亞洲出線亮相世界盃後一直未能再次獲得這樣的機會。中國也不大可能進入2022年國際足聯世界盃比賽。這次比賽計畫在明年11月至12月舉行。