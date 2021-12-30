中國貨運火車開往德國威廉港

據德新社報道，今年上半年已產生的中國與德國威廉港的深水港JadeWeserPort 之間的新貨運列車連接進行了年終結算。

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該港口營銷公司稱，自 7 月以來，已有 7 列火車，每列 22 節車廂，從中國東部的合肥開到JadeWeserPort 貨運中心。2021 年，來自遠東的 308 個集裝箱是這樣通過鐵路抵達 JadeWeserPort港口的。據營銷公司消息，該連接主要用於為地區和腹地運輸消費品，抵達貨物在港口中轉。

營銷公司總經理 Andreas Bullwinkel 說：“我們對這個結果非常滿意，來年的前景令人鼓舞，因為我們的中國合作夥伴已經為自己設定了顯著增加線路使用頻率的目標。”

港口的一名代表正在中國與中部和南部的其他運營公司進行談判。 “目的是在 JadeWeserPort港口 和中國之間開發更多的鐵路服務。”

7月中旬，來自中國的第一列貨運列車途經1萬多公里抵達威廉港。這是在中國的一帶一路倡議下開往下薩克森州的第一列直達列車。這列火車當時裝載了大約 100 個集裝箱，裡面裝滿了家用電器、紡織品和電子產品，在前往下薩克森州的途中經過了哈薩克斯坦、俄羅斯、白俄羅斯和波蘭。該火車線路的運營商是中國國有港口公司合肥國際陸港（HILP）。

從 JadeWeserPort港口營銷公司的角度來看，火車連接應該是集裝箱船運的補充。這種連接對於所需要的和需要快速運輸的貨物尤其重要。中國的貨物通過鐵路大約 20 天後就能抵達威廉港，通過船運則需要 32 天。

Bullwinkel表示，新冠病毒大流行對火車上的貨物數量的影響程度無法確定。 “但該港口為緩解緊張的供應鏈做出了貢獻。”

即便在開業大約九年後，德國唯一的深水港仍然未能滿負荷運行，被視為是下薩克森州九個海港中的問題港口。在 2020 年新冠大流行首年，威廉港僅處理了 423,000 個標準集裝箱，與 2019 年相比下降了 33.8%。為集裝箱碼頭設計的年周轉量為270萬個標準集裝箱。