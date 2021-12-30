“眯眯眼”廣告再引爭議

一則兩年前發布的平面廣告近日然在中國互聯網上引發激烈討論，焦點集中在女模特的“眯眯眼”上。討論從審美潮流延伸到西方社會對中國人和亞洲人的刻板印象。還有網友稱，“眯眯眼”帶有種族歧視的意味，甚至將其貼上“辱華”標籤。

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中國食品電商企業“三隻松鼠”在2019年發布的一則廣告，兩年後被翻出。 短短數天內，相關話題頻繁登上微博熱搜，多條帖子的閱讀量數以億計，有些引來數萬人加入討論。在知乎等其他社交媒體平台上也持續發酵。“三隻松鼠”和模特本人也備受質疑和批評。

“眯眯眼”廣告引發的爭議

“三隻松鼠”是一家總部位於中國安徽省的食品公司，主要經營堅果、糕點、速食等休閑零食。該公司於2019年10月拍攝了一套以“國潮風”為設計背景的平面廣告，嘗試以復古的色調凸顯商品的經久不衰。

廣告中的女性模特眼睛細小，眼角上揚。有人說用小眼睛模特做廣告是“畸形產物”、“看着不舒服，還有人批評廣告商“崇洋媚外”，甚至“辱華”。

署名“圓周率是什麼”的網友在社交媒體知乎上寫道，“天生眯眯眼的我也見過，這種很正常。但是你故意把妝容畫成這樣，那明顯就是辱華。”

網友“驀蘭唱”在微博上說，“重點不是她為啥長這樣，是三隻松鼠為啥請了個長這樣的，你是個大眾品牌，挑戰小眾審美很好玩是吧。”

但也有一些不同的聲音。網友“hiBonnechance”不認同將小眼睛與“辱華”畫等號。 該網友說：“反對西方的刻板印象，卻又自我建立了刻板印象。不是主流認可的光鮮形象都羞於展示，說白了還是不夠自信，被外界的眼光左右。動輒上綱上線，反而消解了嚴肅，將審判變成慣例形式化了。”

在輿論壓力下，“三隻松鼠”於12月26日將廣告撤下，並發帖稱模特的妝容是“基於其個人特徵打造，無刻意醜化。”

該公司還對互聯網上發酵的爭議表示道歉：“針對網友反饋模特妝容不符合大眾審美並由此產生不適感，我司深表歉意，並第一時間已進行頁面的替換，且已安排排查公司其他產品頁面，杜絕類似情況產生。”