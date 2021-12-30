美國國務卿布林肯及國會議員譴責港府逮捕立場新聞高層

美國國務卿布林肯29日對香港媒體《立場新聞》被迫關閉及高層被捕一事發表聲明指出：新聞工作並非煽動叛亂，中國及香港當局應停止針對香港的自由獨立媒體，立即釋放遭不公平拘留和控告的記者。

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布林肯表示：言論自由、新聞自由，以及透過獨立媒體獲取訊息的管道，對於一個繁榮安全的社會至關重要；這些自由使香港成為世界金融、貿易、教育和文化中心，但中國和香港政府通過讓自由媒體消聲破壞了香港的可信度和發展前景。

另據福克斯新聞網（Foxnews）報導，參議員科頓（Tom Cotton）周三在給福克斯新聞的電子郵件中表示：香港警方的行動反映了共產黨對新聞自由的恐懼。科頓寫道：“中國共產黨最擔心的是全世界知道其罪行的真相。這種奧威爾式的對非政黨喉舌的新聞媒體的鎮壓，表明了他們實際上有多麼的恐懼。”

參議員霍利（Josh Hawley）對福克斯新聞表示：“中共繼續侵犯香港自由的行為應受到譴責。新聞自由在香港持續爭取自由的鬥爭中發揮了關鍵作用。這些可恥的逮捕行動提醒人們，北京方面仍在追求獨裁權力。我將繼續努力，就此追究中共的責任。”

前美國駐聯合國大使海莉（Nikki Haley）周三對福克斯新聞（Fox News）發表的一份聲明中說：“中國建立了一個共產主義監視政權，正在對維吾爾人實施種族滅絕，並向全世界傳播了新冠病毒。”“對香港民主的鎮壓，是我們永遠不能停止向他們施壓和追究責任的另一個原因。”