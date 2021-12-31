世界各地在疫情下迎接2022年

新冠疫情蔓延全球各地兩年，在最新變種病毒株奧密克戎快速傳播威脅下, 世界各地仍然以不同形式的慶祝活動迎接2022年新年的到來。巴黎等歐洲多個主要城市都已經宣布取消跨年活動。

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法國在2021年最後一天，新增確診再創新高，並連續3天單日新增確診突破20萬例。法國政府宣布取消跨年聚眾慶祝活動。巴黎市府也宣布，傳統的跨年煙火晚會及香榭大道的慶祝活動都將取消。自周五開始，巴黎及多個大城市恢復戶外戴口罩的規定。

全球最先踏入新年的是大洋洲國家，包括新西蘭及澳洲。受疫情影響，新西蘭跨年倒數活動的規模較往年小；但澳洲悉尼的跨年煙花彙演如常舉行，當局限制參與倒數活動的人數，到場觀賞煙花的民眾需提早預約。

亞洲多國也已踏入新年，不過韓國連續第二年取消除夕敲鐘儀式，改為在電視和網上發放片段。日本由於疫情，禁止在東京澀谷舉辦倒數活動，但仍有不少民眾依照傳統到寺廟參拜。

台北101大樓舉辦跨年煙花表演。煙花表演以"迎向美好未來"為主題，呈現全球首次在高樓架設展演的"動態展翅煙火"與"高空愛心煙火"，以長達360秒的絢麗點亮夜空。據估計，管制區內加上周圍民眾至少超過11萬人齊迎新年。中國在跨年夜沒有舉辦大型活動；在北京，有民眾到主題公園遊玩。

歐洲除法國以外，多個主要城市，包括希臘雅典、英國倫敦、意大利羅馬等地，與也都已經宣布取消跨年活動。美國紐約時報廣場的倒數活動會如期舉行，但出席人數受限。

比利時奧密克戎變異株病例快速增加，為遏止病毒傳播，首都布魯塞爾不僅取消跨年施放煙火傳統，更直至2022年1月9日禁止在公共及私人場所施放煙火，以防止人群聚集，避免加重醫療系統壓力。