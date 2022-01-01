法國單日確診連續第四天破20萬例 周一起部分地區強制戴口罩

法國單日確診連續第四天破20萬例，英格蘭地區新增確診連續5天創新高。法國自周一起恢復公共交通及各公共場所必須佩戴口罩規定。而英國衛生局分析：感染奧密克戎住院風險是德爾塔的三分之一，接種3劑疫苗患者的住院風險會降低81%。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社消息，法國衛生部周六晚間通報，法國最近24小時新增確診21萬9126例，這已經是連續第4天單日新增確診破20萬例。重症患者增加17例，達3560例，新增死亡110例。周六新增確診人數是歷來第2高，僅次於前一天創下的23萬2200人確診紀錄。法國總統馬克龍周五表示，由於最近感染人數暴增，未來幾周勢必會很艱難。

根據周六在官網上發布的一項法令，從周一開始，在公共交通及各公共場所都必須佩戴口罩。這項法令涉及到6歲以上的所有人。

法國總理卡斯泰並宣稱，從周一到1月23日，餐館和酒館將不能接待沒有座位的消費者。到1月23日前，同樣的禁令也適用於室內運動場所（2000個座位）、室外場所（5000個座位）及放映廳，室內最多可容納2000人。這些場所將禁止食品和飲料的銷售及消費。

卡斯泰並宣布，將“禁止在公共交通包括長途運輸中食用食品和飲料”。法國火車運輸公司發言人表示，“周一起，除歐洲之星等高速列車外，乘坐任何火車，都不允許摘下口罩吃東西或喝飲料”。

另外，英國英格蘭地區新增超過16萬例確診，醫療體系面臨更大壓力。

英格蘭地區新增16萬2千多例確診，連續5天創新高。英國國民保健署服務供應商組織行政總裁霍普森表示，隨着英格蘭的入院人數不斷上升，未來數日的情況至關重要。他警告政府要為及時推出新的限制措施做好準備。他表示，相比去年一月，醫護人員正面對更大壓力，因為目前要應付更多治療計畫及加強劑接種工作，醫護缺勤也帶來重大影響。英國衛生大臣賈維德表示，由於感染及入院治療之間會有時間差異，相信下月需要入院治療的人數會大幅上升。

另一個疫情嚴重的歐洲國家意大利新增確診14萬1千例，略低於前一天公布的14萬4千多例，累計確診超過626萬例。

另據英國最近數周對100多萬個病例的分析，感染奧密克戎Omicron變異株的患者，住院風險大約是染上德爾塔Delta變異株患者的1/3。

英國因高傳染力的奧密克戎變種病毒肆虐，最近確診病例激增，但政府表示，他們認為奧密克戎應較德爾塔更加"溫和"。

12月整月下來，需要呼吸機輔助病床的患者人數也維持穩定，不似前波疫情高峰時患者激增。

英國衛生安全局由英國劍橋大學的醫學研究委員會生物統計部門協助研究，公布了這項結果。

這項研究也發現，疫苗對抗奧密克戎的效果很好。

英國衛生安全局表示：分析顯示，在接種第2劑與第3劑疫苗後，無論有癥狀，奧密克戎患者的住院風險都會降低。與未接種疫苗的Omicron病患相比，接種3劑疫苗患者的住院風險會降低81%。

衛生安全局首席醫療顧問霍普金斯（Susan Hopkins）表示，這項分析結與其他令人鼓舞的訊息一致，但衛生服務部門可能仍要辛苦對抗如此高的傳播率。

霍普金斯表示，在醫院嚴重程度方面，目前下結論仍言之過早，而且在Omicron傳播力擴大之下，英格蘭60歲以上族群的病例攀升，意味Omicron在未來數周仍非常可能對英國國民保健署（NHS）形成重大壓力。