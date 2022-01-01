美國要求兩大電訊商推遲部署5G 擔憂危害飛行安全

由於擔憂危害航空安全，美國政府要求美國兩大電信運營商推遲原定於2022年1月5日推出的5G無線服務。

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法新社報道，美國交通部長布蒂吉格（Pete Buttigieg）與美國聯邦航空管理局（FAA）局長迪克森（Steve Dickson）要求美國兩大電信運營商——電話電報公司（AT&T）和威瑞森（Verizon）推遲原定2022年1月5日推出的5G無線服務，原因是擔憂5G危害航空安全。

歐洲飛機製造商空中客車公司和美國波音公司最近對5G可能對飛機無線電高度計產生干擾表示“擔憂”。美國航空業和美國聯邦航空管理局也已經對5G可能幹擾敏感的飛機電子設備提出憂慮，比如無線電高度表，這可能會干擾航班。

美國交通部長布蒂吉格與美國聯邦航空管理局局長迪克森共同致信兩家公司，要求他們將5G服務"推遲不超過兩周時間"，作為"5G在C頻段部署和安全飛行共存的近期解決方案建議"。信中稱，"我們要求你們的公司在目前計畫的部署日期1月5日之後，繼續暫停推出商用C波段服務，時間不超過兩周。"

電話電報公司和威瑞森都表示，他們已經收到了這封信，正在進行審查。