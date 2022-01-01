西安封城出現"接力送菜"引熱議 寧波北侖區新增6例確診

浙江寧波北侖區新增6例新冠肺炎確診病例，陝西西安12月9日至去年底累計1451例本土確診。西安封城出現"接力送菜"， 中國網友諷刺說"硬是把一個5G時代過成了古代"。

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浙江寧波北侖區新增6例新冠肺炎確診病例。北侖區此前通報一例確診，並進行大規模核酸檢測，超過38萬人採樣，在1萬2千多分報告中，有6例呈陽性，全部在封控區內主動篩查發現。

據中國媒體報道，寧波市新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會表示，寧波此輪疫情確診病例的病毒株基因組測序結果，為德爾塔Delta AY.57病株進化分支。經比對分析，該病毒株與鎮海區、上虞區疫情的進化分支不一致，排除來自上述地區的可能性，與近期越南發現的病例基因相似。

另外，陝西西安市召開疫情防控新聞發布會，指去年12月9日至31日，累計本土確診病例1451例。市疾控中心透露，從12月21日開始，西安已進行多輪核酸篩查，發現更多"隱匿性"病例，認定這輪疫情由輸入的新冠病毒德爾塔Delta變異株引發。

據報道，西安市政府從23日午夜12時起啟動封城已進入第10天，其中物資配送一直都是大問題，不少當地人爆料"當地菜價飆漲買不到菜，幾乎斷糧"。一些從外地到西安工作的人、租屋者，沒有管道採購食物，在網絡上怨聲載道，"租客都快餓死了政府也不管"、"不給送食物也不提供購買渠道"、"饑荒已經7天買不到一根菜了"。

博主"西安直播"最新分享一段影片，透露政府是如何給西安各家各戶送物資，竟然是防疫人員一袋袋"接力送菜"，引來中國網友抨擊"這不是浪費人力嗎？有種東西叫做輪子"、"硬是把一個5G時代過成了古代"。