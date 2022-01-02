以色列宣布為60歲以上人群以及醫務人員接種第4劑疫苗

以色列總理貝內特周日宣布，所有60歲以上的以色列人及醫務人員都可以接種第四劑新冠疫苗。法國和英格蘭收緊口罩令， 美國2千多航班取消。最新統計顯示，自疫情爆發以來，歐洲地區累計確診新冠病例已突破1億例，佔全球感染病例超過1/3。

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法新社消息，高傳染性的變種病毒奧密克戎導致確診病例激增。以色列總理貝內特周日在有關新冠疫情的新聞發布會上表示，在去年夏季開始施打加強針後，以色列衛生部已經批准老弱人群接種第4劑新冠疫苗。此前，以色列衛生當局已於周四為免疫功能低下的人群接種第4劑疫苗開放綠燈。此後，衛生部長阿什立即授權療養院老年人及老年病患者接種第4劑疫苗。

貝內特在新聞發布會上表示，"奧密克戎新一波疫情來了，我們需要保護自己”。

以色列在周四還收到輝瑞公司的第一批抗新冠病毒藥物。以色列自11月底出現第一例奧密克戎變種病毒感染以來，確診病例不斷攀升，但到目前為止大規模確診沒有導致住院人數顯著增加。

當局周日通報，過去24小時內新增確診4,206例，比一周前增加195%。確診激增可能導致醫療衛生系統壓力增大。

貝內特周日警告： “我們預計很快會達到日增確診50,000例”，他再次呼籲尚未接種疫苗的成年人及兒童接種疫苗。

另外，法國在連續四天新增確診超過20萬例後，周一起巴黎等各大城市將收緊口罩令，6歲以上在公共場所必須戴口罩。法新社報道，法國總理卡斯泰周一將召集內閣會議，討論應對奧密克戎變種病毒傳播的策略。

而英國要求英格蘭地區的中學生在課室戴口罩，以減緩變種病毒傳播。

受疫情和惡劣天氣影響，美國周末有超過2600班航班取消。

另據法新社統計：歐洲累計確診突破1億人，佔全球超過1/3。

法新社周日發出統計顯示，自疫情爆發以來，歐洲地區累計確診新冠病毒病例已突破1億例，佔全球感染病例超過1/3。

歐洲最近幾個月以來再度成為疫情重災區，奧密克戎變異株導致的感染激增。法新社根據官方數據的統計顯示，從大西洋岸到阿塞拜疆和俄羅斯，境內包括52個國家和領地的歐洲地區，過去2年來累計1億7萬4753人感染新冠病毒。

自新冠疫情2019年底在中國武漢境內爆發以來，全球累計通報確診2億8827萬9803例，歐洲地區就占其中超過1/3。歐洲確診病例當中，僅是過去7天就通報超過490萬例，52個國家和領地中有17個改寫先前的單周確診最高紀錄。

僅法國在過去一周就新增超過100萬例確診，相當於自疫情爆發以來累計通報確診的10%。

每10萬居民確診人數全球最高國家全都在歐洲，疫情最嚴重的丹麥每10萬人有2045人確診，其次是塞浦路斯1969人以及愛爾蘭1964人。

但歐洲地區染疫相關死亡正在下降。

歐洲地區有65%人口已部分接種疫苗，61%已完整接種，全球則分別為超過58%已部分接種，49%已完整接種。