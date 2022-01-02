印尼禁止煤炭出口或將影響中國進貨

印度尼西亞因擔憂國內電力供應不足，宣布將於2022年1月1日至1月31日間停止煤炭出口。中國是印尼最大煤炭進口國，印尼此舉或對中國構成影響。

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路透社報道，印尼網絡媒體Kumparan引述印尼能源部的一封信說，能源部通知所有港口將所有煤炭儲存起來，以供應給國內發電廠和獨立發電商。

印尼能源部在信中表示，能源部將在評估了國家電力公司和獨立發電商的庫存量之後，重新檢討煤炭出口禁令。信中還提到，現在家庭用電的煤炭供應非常緊缺，電力供應不足可能影響到1,000萬家庭和工業用戶。"如果不採取戰略行動，印尼國內可能會出現大面積停電。"

據悉，印尼在發電領域有一項所謂的國內市場義務（DMO）政策。依照該政策，煤礦業者必須以最高每噸70美元的價格，把年產量的25%供應給印尼國家電力公司（PLN）。該價格遠低於當前的市場價格。

對於印尼的出口禁令，印尼煤炭行業頗有怨言，認為這可能會引發煤炭企業和國際買家之間的商業糾紛，進而損害印尼作為世界煤炭供應商的聲譽。印尼曼迪利銀行（Bank Mandiri）行業分析師預測，隨着煤炭庫存下降，印尼的出口禁令將在未來幾周推高全球煤炭價格。

印尼是全球最大動力煤出口國，2020年的出口量約達4億噸。數據顯示，印尼是中國最大煤炭進口國：海關總署數據顯示，2021年1月至11月共計進口煤炭2.9億噸，印尼對華供應1.78億噸，佔比約61%。