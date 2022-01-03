伊朗揚言為擊殺蘇萊曼尼審判特朗普 否則將進行報復

在伊朗革命衛隊指揮官蘇萊曼尼被美軍擊殺兩周年之際，伊朗總統萊希周一發表電視講話威脅報復包括美國前總統特朗普在內的美國前領導人，他稱，美國對兩年前蘇萊曼尼在巴格達一次突襲周喪生負有責任。

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法新社消息，伊朗周一悼念蘇萊曼尼身亡2周年，國家電視台直播在德黑蘭最大的祈禱大殿舉行的悼念儀式，成千上萬人揮舞着伊朗國旗和蘇萊曼尼的畫像。萊希在講話中稱，除非下令擊殺蘇萊曼尼的美國前總統特朗普及前國務卿蓬佩奧為此受到審判，否則伊朗將對特朗普施加報復。

蘇萊曼尼是伊朗革命衛隊聖城部隊指揮官，這個部隊與伊拉克、黎巴嫩、巴勒斯坦自治區、敘利亞和也門的武裝團體都有關係。

美國前總統特朗普下令擊殺蘇萊曼尼，特朗普曾經形容蘇萊曼尼是恐怖份子，要為數以百計美國平民及士兵的死負責，而蘇萊曼尼之死，是為了阻止戰爭，而不是發動戰爭。

伊朗總統萊希在悼念中表示，"主要兇手即當時的美國總統和前國務卿蓬佩奧等罪犯應一同接受法律制裁和懲罰"，"否則我要告訴美國所有領導人，伊朗這個穆斯林國家的袖中無疑會伸出復仇之手。"

伊朗自上自周五以來舉行了紀念蘇萊曼尼活動，並定於1 月7日舉行展示“導彈威懾力”的閱兵式。