「煽動」罪下第二間媒體停運 《眾新聞》稱曾收「信息」和難判港府執法標準

香港獨立網媒《眾新聞》明(4日)起停止運作，是一星期內第二間媒體結業。該媒體總編輯和主筆楊健興承認，是受《立場新聞》被控發布煽動刊物罪後停止運作引發對觸犯法例的憂慮，無法拿捏「一個報道或一句說話會否觸犯法例」，亦收過《眾》會被針對的信息，在兼顧員工安全後，停止運作是無可奈何的最好決定。香港記者協會對事件表示痛心，又指再有傳媒機構疑憂慮寒蟬效應而停運，對香港聲譽的影響難以估計。

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由資深新聞工作者成立的網媒《眾新聞》今天仍會更新網站，晚上兩個影視節目亦會播放，但之後便不會再更新，網站過一段時間才關閉。該媒體會按法例遣散四十名員工。至於該媒體外購香港電台前《鏗鏘集》辭職員工製作的《眾聲集》和《冒號開引號》節目，也會即時停止製作。眾聲號監製李賢哲表示，曾說「『時局變幻，如常紀錄』，但時局的變幻，令我們無法裝作如常。」

《眾》總編輯李月華與主筆楊健興今(3日)早會見傳媒，後者表示，考慮《立場新聞》被指「串謀發布煽動刊物」的個案後，認為完全不能掌握執法部門的界線，無法在安全環境下工作，形容停運是無可奈何的決定。他強調，記者不應該害怕得罪權貴或批評政府，但不代表可以承受為基本自由而處於困境。

他表示，執法部門至今沒有接觸他們，但有收過信息，雖無法評估其可信性，亦是一種參考。他又說，事實上，有背景人士的文章亦曾表明，網媒會被「處理」。楊健興沒有披露信息內容，但據了解，當中包括處理《眾》的罪名和採取行動的限期。

李月華表示，《眾》以專業判斷去處理新聞的方針一直沒變，改變的是外在客觀環境，在新聞自由明顯縮窄的情況下，即使想做「安全新聞」，亦不知何謂安全，她作為總編輯，無法拿捏「一個報道或一句說話會否觸犯法例」，相信這亦是整個傳媒行業都要面對的情況。

記協：痛心及遺憾

香港記者協會今早發表聲明，對一星期內接連有傳媒機構停運「深感痛心及遺憾」，指在《立場》事件後再有傳媒機構疑憂慮寒蟬效應而停運，是對享有「亞洲國際都會」的香港聲譽，影響難以估計，促請港府履行《基本法》對新聞及信息流通自由應有的保障。

《眾新聞》在2017年元旦由十位資深新聞工作者成立，為逐漸被政治干預的新聞空間提供「求真、求深」的獨立新聞，以期盡量擴闊新聞自由空間。《眾》主打深度報道和數據新聞，偏重文字；去年初吸納當時總辭的有線新聞中國組後，加強影像傳播；今秋再以外購方式播放由香港電台《鏗鏘集》前員工製作的紀錄片。及至去年10月，《眾》首次被當局針對，保安局批評該媒體以《鄧炳強拒保證23條不以言入罪》為題報道是「誤導市民」，局長鄧炳強其後被傳媒追問時曾表明，沒有說過該報道是「假新聞」，但指責報道標題有誤導性，令人以為他日後會以言入罪，屬道德問題。