立陶宛外銷中國蘭姆酒遭卡關台灣出面收購月底在台上市

台灣財政部所屬公營事業「台灣煙酒公司」今天(3日)表示，去年12月初立陶宛生產的蘭姆酒2萬多瓶，面臨中國抵制漂流海上的命運，台酒公司收到政府指示後，展開接洽，已經買下這批蘭姆酒，預定1月9日船隻到港後，重新包裝，就可以上市。

廣告 繼續瀏覽後續

去年立陶宛和台灣因為互設代表處，成就第一個以台灣為名的派駐歐洲政府單位，因此觸怒中國，開始對立陶宛展開經貿報復。

台酒公司今天透露，去年12月初就傳出中國海關電子報關係統，把立陶宛從「來源國」列表刪除，導致立陶宛出口到中國的貨物滯留在中國港口。雖然事後中國海關的電子報關係統重新出現立陶宛的名字，但滯留海上的貨品，依舊不得其門而入。

12月18日，台灣財政部接到駐立陶宛代表黃鈞耀的訊息，說有一批被中國卡關而波及的MV公司2萬零400瓶深色蘭姆酒成品酒，原訂12月29日抵達中國港口，但即將面臨漂流的命運，台酒公司隨即和相關單位接洽，收購了這批深色蘭姆酒成品酒，避免這批酒因中國卡關漂流海上。

台灣甚至設計了「立（國）挺我，我挺立（國）」的標語。和閩南語「你挺我，我挺你」諧音。台酒表示，希望這批酒讓台灣民眾有機會舉杯一起力挺立陶宛。據了解，這批立陶宛蘭姆酒預定元月底，開始在台灣上市銷售。

至於立陶宛的啤酒，台酒公司副總經理廖志堅表示，立陶宛的啤酒在台灣有自己的代理商，民間代理商近期也大量吃貨，因為立陶宛啤酒在台的銷售量已經爆增24倍。

對於中國海關曾將立陶宛從「電子報關係統」的「來源國」列表刪除後再恢復，導致立陶宛出口貨物滯留中國港口甚至漂流海上不得其門而入，對此，中國外交部發言人趙立堅曾公開反駁表示，這全是媒體誇大不實的報導，並抨擊歐盟官員未經查證就指控中國，是不負責任的行為。