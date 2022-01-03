約翰遜：“重症監護室多數患者沒有接種疫苗" 法國預計1月底達到確診高峰

英國首相約翰遜周一表示，由於變種病毒奧密克戎的迅速傳播，未來幾周英國各地醫院將面臨極大壓力，但約翰遜表示，目前不會採取進一步限制措施。約翰遜並稱，“重症監護室的大多數患者都沒有接種疫苗"。法國疫情仍然嚴峻，預計1月底將達到確診高峰。大巴黎地區醫院周一起取消非緊急手術與治療。

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約翰遜周一視察東南部白金漢郡一個疫苗接種中心時表示，未來數周醫院仍面臨相當大壓力, 但約翰遜表示，奧密克戎變種病毒較之前的德爾塔變種病毒明顯溫和，情況較疫情大流行初期更有利，而英國的疫苗接種水平非常高，約翰遜強調，會隨時審查所有措施，但目前不會採取進一步的限制措施。

英國是受疫情影響最嚴重的國家之一，有近14萬9,000人死於新冠肺炎。目前，英國面臨變種病毒奧密克戎確診激增，周日英格蘭和威爾士有超過13萬7,000例確診。

約翰遜暫時排除除了遠程辦公和佩戴口罩之外的新限制，而是依靠篩查和大規模接種疫苗加強針應對變種病毒大規模傳播。約翰遜稱，接種加強針比率可以達到76%。

約翰遜也表示，目前“重症監護室的大多數患者都沒有接種疫苗，大約佔 90%的絕大多數患者沒有接種加強劑”。約翰遜再次呼籲人們接種疫苗。

英國目前堅持繼續實施B計畫防疫措施，即：包括公共交通、商店、戲院、宗教場所在內的大多數室內公共場地，必須佩戴口罩，但在酒吧、餐廳或健身室等，可以不戴口罩；當局建議民眾盡量在家上班；進入夜總會、超過500人的室內無座位場地、超過4000人的室外無座位場地，以及任何超過10000人聚集的活動場地，都需要出示新冠通行證；而在大型活動或夜總會則必須出示疫苗接種證明、近期的陰性檢測證明或有效的豁免證明。

法國疫情仍然嚴峻，專家預估1月底將達到確診高峰。由於重症患者湧入加護病床，加上原本就人力緊缺，大巴黎地區醫院周一起取消非緊急手術與治療，以便空出病床應對。

法國衛生部公布數據顯示，過去一周平均每天新增確診超過16萬人，7天內感染人數增加近150%。據巴黎醫療衛生署（ARS）指出，目前大巴黎地區醫院內的加護病床有半數都是感染新冠病毒的重症病患。