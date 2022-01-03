華郵稱：中國擴張核武軍備擾台不斷 美國"減少核武"政策恐轉向

美俄中英法周一發表聯合聲明，同意應避免核武擴散及核戰。不過，《華盛頓郵報》周一指出，美國總統拜登去年上任後，試圖減少對核武器的依賴，然而隨着中國擴張核武軍備以及持續侵擾台灣，拜登希望背離前總統特朗普"開發核武"的可能性似乎縮小了。

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美、英、法、俄羅斯及中國周一發表聲明指出，避免核武國家之間爆發戰爭，及減少戰略風險是五國的首要責任，"五常"願意保持並進一步加強各自的措施，防止核武未經授權或意外使用。

有分析指出，五國希望藉此向全球再次保證，所有有關核戰風險的憂慮都並無根據。

不過，《華盛頓郵報》周一指出，美國總統拜登去年上任後，試圖減少對核武器的依賴，然而隨着中國擴張核武軍備，以及持續侵擾台灣等，拜登希望背離前總統特朗普"開發核武"的可能性似乎縮小了，美國要轉向"減少核武器"政策恐將停滯。

據報導，目前要等到美國政府完成重新審視美國內部核武器數量、種類、用途以及政策等的"核情勢評估"後，才能有更多的規畫，審查結果最快1月公布。

報導指出，去年3月，拜登在"白宮臨時國家安全戰略方針"中指出，中國和俄羅斯已經改變了全世界的權力分配，拜登當時承諾將以行動來反擊，包括增強美國自身的實力，以及修復美國的外交、聯盟關係，不過核武只被簡短提到。

去年夏天，據私人衛星圖像顯示，中國正在為核彈建造大量新的地下發射井；去年11月美國五角大樓的一份報告指出，2030年中國的核庫存規模可能會翻2倍。

報導也指出，在2010年奧巴馬政府時期，美國政府只"考慮在極端情況下使用核武器來捍衛美國或其盟友、夥伴的利益"；8年後，前總統特朗普重申了奧巴馬的政策，但特朗普認為應要持續開發核武。

報導提到，有些人認為拜登會與前總統走不同的道路，他會遵循"不先使用核武"的理念，但也有人反駁指出，拜登會基於中國和俄羅斯帶來的"威脅"，繼續走"維持核武"的謹慎政策。