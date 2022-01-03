香港蝴蝶豐收年：現7新品種 未必是好事

香港過去一年出現多款新種蝴蝶和再現罕見蝶種 2022年1月3日

香港過去一年出現七種新蝴蝶品種和兩種消失已久的罕見品種蝴蝶，是三十多年來首次在一年內發現如此多的新蝴蝶，與過往十年才發現十種新紀錄的蝴蝶相比，今年可說是蝴蝶豐收年，但環保團體指出，這可能是因為全球暖化導致蝴蝶北移到港，並在變熱的香港繁殖成本地品種，長遠會造成生態混亂，呼籲公眾減少碳排放。

廣告 繼續瀏覽後續

新出現的蝴蝶品種分別是紅灰蝶、斜紋綠鳳蝶、大二尾蛺蝶、白襯安灰蝶、珍灰蝶、卡環蛺蝶及青園粉蝶；而多年後重現的極罕見品種分別是已有十年不見的帥蛺蝶及2017年才再現的斯米玳灰蝶。環保協進會總幹事邱榮光日前表示，香港原以溫帶蝴蝶為主，但上述品種大多屬熱帶地區蝴蝶，原居於中國華南地區和東南亞國家，近年卻北移至香港和澳門等地，並出現留在香港繁殖與擴展的趨勢，勢將成為本地品種，顯示有物種北移跡象，這在在提醒港人，氣候已進入緊急狀態，有機會造成生態混亂。

他續稱，全球暖化影響下，每當地球暖化1攝氏度，等溫線便會北移100哩；另有研究指，歐洲等溫線正以每年15公里北移，這便可以引致物種北移。

該會又指出，香港出現新品種蝴蝶之時，亦有本來在港棲息的蝴蝶北移至中國內地，例如以往經常出現的枯葉夾蝶，近十年已不再復見；曾盛極一時的波紋黛眼蝶，數年前在個別沙灘一次過見近六隻，現在卻一年出現不超過十次。

根據天文台記錄，1991至2020年間，香港氣溫每十年平均上升0.24攝氏度；維多利亞港海平面於1954至2020年間，每十年平均上升31毫米；極端降水事件近幾十年亦屢破紀錄；熱夜、酷熱寒冷日數不斷增加，該會呼籲市民注意碳中和，改變生活方式來減少碳排放，例如多用公共交通工具、少用空調，藉此節能省電；港府方面，則應多推廣可再生能源，儘快落實已討論多時的南部及西貢風力發電場。