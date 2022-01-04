世衛：抵禦奧密克戎必須達到70%人口的疫苗接種目標

隨着新冠變異株奧密克戎繼續在世界各地肆虐，世界衛生組織周二表示，至關重要的是，要做更多的工作來幫助所有國家儘快實施拯救生命的新冠疫苗接種。

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世界衛生組織一名高級流行病學家周二再次重申：在德爾塔和奧密克戎變異株傳播如此之“猛烈”的當下，各國無法依靠為其人口注射疫苗加強針來走出疫情。

瑪麗亞·範·克爾霍夫（Maria Van Kerkhove）向英國廣播公司電台表示，“在社會高度融合的背景下，在有限使用已證明有效的公共衛生措施的背景下，在全球疫苗接種範圍有限的背景下，這些條件將允許任何病毒變種、任何病毒旺盛生長。奧密克戎正在利用這一情形，德爾塔也是如此。”

在日內瓦舉行的記者會上，世衛組織流行病學家阿卜迪·馬哈穆德（Abdi Mahamud）表示，在受到新冠病毒感染人數激增“重創”的倫敦，目前的住院率比接種疫苗前的2020年下降了約20%。 他說:“所以主要的信息是，如果你接種了疫苗，你就受到了保護，但如果你很脆弱，或者你沒有接種疫苗，這種奧密克戎變異株——無論對其他人來說有多輕或多溫和——可能會對你造成非常嚴重的打擊。所以，疫苗接種非常關鍵。”

他敦促更多國家儘快推動70%人口的疫苗覆蓋率。 馬哈穆德說，如果沒有這種級別的疫苗保護，病毒“會在過度擁擠、不通風和沒有接種疫苗的環境中複製”。他將這些類型的環境描述為新冠病毒變異的理想場所，並表示，為70%的國家人口接種疫苗以減少變異的影響是符合全球利益的”。

聖誕節前，世衛組織總幹事譚德塞警告說，“一攬子注射疫苗加強針計畫”可能會“通過將疫苗供應轉移到已經擁有高水平疫苗接種覆蓋率的國家，讓病毒有更多機會傳播和變異”，從而延長疫情。 他強調，當務之急必須是支持各國儘快為其40%的人口接種疫苗，並在2022年年中前為70%的人口接種疫苗。