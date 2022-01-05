中國冬奧開幕前完成“幕牆封閉”系統

中國在冬奧會之前，完成了建立相關的“幕牆封閉”系統。根據回聲報5日報道，北京冬奧會將於今年 2 月 4日至 20 日在沒有國際觀眾的情況下舉行，屆時將有2000多位國際選手參賽。距離開幕前一個月，組織方宣布，他們已啟動 “幕牆封閉”行動：封閉的幕牆旨在防止新冠病毒的傳播。

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北京冬奧會組織方1月4日宣布，冬奧會和冬殘奧會的主媒體中心（MMC）已經正式啟用，同時也進入了閉環運行期。

負責設計的團隊並把2008年北京奧運會的新聞中心（MPC）和國際廣播電視中心（IBC）合並，旨在打造這個多功能的“主媒體中心（MMC）”。本建設方案的宗旨是將冬奧會的比賽時期與比賽過後，能做到相近功能的永續性結合，在冬奧會賽前完成正式幕牆封閉。《幕牆封閉》是為了能省去原來計畫中決定的賽時階段主體項目採用臨時幕牆封閉的投資，來大幅降低成本。

“封閉的幕牆”，其概念是為了防止新冠病毒在北京的散播，所設計出來的這種“閉路性”措施，目的是把那些與奧運會有關的人員限制在奧運場館內外的某些區域，以避免對北京當地的居民造成任何新冠病毒的感染風險。 冬奧會參與者只有在離開中國或執行被隔離措施後才能離開冬奧會場。 那些來自國外的冬奧會相關旅客，將直接從連接北京國際機場的這條“封閉線路”中進出北京冬奧會。

中國繼續對新冠病毒採取零容忍態度，實施所謂的《清零政策》。因此有聞名全球的中國秦始皇兵馬俑城市-西安的絕對封城措施。以及這兩天發生的第二個遭到同樣命運的城市--河南禹州,被宣布封城。

回聲報還指出，中國對新冠病毒採取強烈的清零手段。迄今為止，根據中國官方數據指出，其境內只有少數的奧米克戎變種病毒感染病例。