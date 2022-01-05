專家：Omicron技術上可能已在港成第五波疫情

有乘客與染疫病患為密切接觸者的郵輪，5日提早回港。小圖是乘客在甲板情況 2022年1月5日

香港出現首宗懷疑感染Omicron變種病毒的源頭不明初步確診個案，當局相信社區內或已出現隱形傳播鏈。不少專家認為，這是新一波疫情的前奏，當中，香港大學的兩位專家更透露，獲悉已有更多源頭不明懷疑個案，預計社區已有五至十條隱形傳播鏈，技術上而言，疫情可能已進入第五波，需立即收緊社交距離措施。

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衛生署衛生防護中心宣布，前(3日)天新增39宗武漢肺炎感染個案，是去年3月中以來最高的單日感染數字，亦令香港累積病例增至12690宗。當中，114宗涉及Omicron變種病毒，包括一名在新界屯門居住的42歲男測量師，其病毒量高，居所與染疫的國泰航空公司機艙服務員的住址相近，但沒有到過該機艙服務員播疫的中菜酒樓及相關商場，屬本地首宗Omicron源頭不明個案。

中心其後於今(5日)天凌晨公布，正跟進一名感染Omicron的43歲女傭的醫學關連。該女傭的僱主屬機艙服務員的接觸者，其僱主現正與其他八人公海游，船上3700人的檢測結果初步呈陰性，意味女傭可能是源頭不明個案。為預防計，當局已勒令相關郵輪提早於今晨回航，9時抵港後，密切接觸者已被隔離，余者全需接受強制檢測。

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今早在電台節目指出，有理由相信確診機組人員的接觸者已經將病毒傳播開去，據他了解，有其他個案懷疑源頭不明，技術上，本地第五波疫情可能經已開始，社區爆疫可能性很大。他促請港府先確認病例是否源頭不明，並追蹤病例的密切接觸者及其接觸者。

港大醫學院院長、政府專家顧問梁卓偉亦在電台節目表示，香港已出現第三代傳播，除中菜館「望月樓」群組外，至少尚有兩條傳播鏈，預計社區已有五至十條隱形傳播鏈，促請港府在24小時內立刻收緊社交距離措施，希望儘早找出所有密切接觸者，防止疫情在社會繼續傳播。

港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅亦認同，第五波疫情可能已經來臨，未來幾天是控制疫情的關鍵時期，呼籲港府日內收緊社交距離措施，在有需要時，限令學校重新網上授課。