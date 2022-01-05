布林肯前腳走 王毅後腳訪非多國有針對？

中國外長王毅今天與厄立特里亞總統和外長分別會談。法新社說，王毅昨天抵達厄立特里亞這個世界上最為封閉的一個國家，開始對非洲多國訪問旅程。王毅是在美國國務卿布林肯於去年11月份對非洲多國訪問之後，於今年伊始展開非洲之行。厄立特里亞因被指控參與埃塞俄比亞軍事衝突而遭到美國制裁。此舉或促使厄立特里亞進一步投向中國。

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據法新社消息說，中國外交部長王毅星期二抵達世界上最封閉的國家之一的厄立特里亞，進行非洲之行的第一站。而在王毅的訪問之前，美國國務卿安東尼-布林肯於11月對非洲進行了訪問，其部分目的是對抗中國在非洲大陸日益增長的影響力。

據厄立特里亞新聞部在一份聲明中說，王毅今天周三與厄立特里亞總統伊薩亞斯-阿費沃基和外交部長奧斯曼-薩利赫舉行會談。

據法新社說，西方國家注意到中國已經加強了在非洲的影響。中國是非洲大陸最大的貿易夥伴，根據中國官方數據，2019年的直接貿易額超過2000億美元。 但中國經常被指責利用其債權人的地位來獲取外交和貿易方面的優惠。

厄立特里亞因參與鄰國埃塞俄比亞的衝突而受到美國的制裁，該國於11月加入中國的全球投資戰略。

據中國官方報告的日程，中國外長王毅接下來將訪問肯尼亞和科摩羅，然後是馬爾代夫和斯里蘭卡。

據本台稍早報道稱，王毅此行訪問東非以及南亞顯示關注紅海與印度洋。王毅是在參加達喀爾中非合作論壇（FOCAC）後短短一個多月內第二次登陸非洲，當然30多年來北京每年首次外訪目標都是非洲。中國外長此次訪問東非三國，將討論經濟合作、新冠疫苗，及安全問題。北京的目標是在安全形勢惡化的情況下加強與東非的聯繫。

據法廣駐北京記者斯特凡-拉加德介紹，非洲之角安全局勢的惡化使北京感到擔憂，中國今年的首次外交訪問，暴露了中國領導人對世界這一地區穩定的關切。中國在這一地區擁有巨大的利益，包括肯尼亞的蒙巴薩-馬拉巴線等大型基礎設施項目，也有高速公路、發電廠以及其他“一代一路”簽署的項目。