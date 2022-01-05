6G

日本將召開6G國際會議

Contrairement au déploiement de la 5G, le Japon ne veut pas rester sur le banc de touche dans le développement des réseaux 6G © Jezael Melgoza / Unsplash

作者： 法廣 2 分鐘

中國華為公司在5G基站中佔有很高的市場份額，引發日本政府的安全疑慮。日本總務省定下方向，針對下一世代的6G移動通訊，推動不依賴特定業者的基站。為此日本將於3月召開國際會議，屆時會邀請台灣與歐洲業者參加。