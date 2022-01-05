日本將召開6G國際會議 發表時間： 05/01/2022 - 21:55 Contrairement au déploiement de la 5G, le Japon ne veut pas rester sur le banc de touche dans le développement des réseaux 6G © Jezael Melgoza / Unsplash 作者： 法廣 2 分鐘 中國華為公司在5G基站中佔有很高的市場份額，引發日本政府的安全疑慮。日本總務省定下方向，針對下一世代的6G移動通訊，推動不依賴特定業者的基站。為此日本將於3月召開國際會議，屆時會邀請台灣與歐洲業者參加。 廣告 繼續瀏覽後續 日本《產經新聞》報導指，日本將與歐美等國合作建構6G開放性通訊網，以防遭到特定企業獨佔。日本總務省首度安排的這項國際會議將討論建構開放性無線接入網路（Open RAN），將可自由應用組合多家廠商的基站設備。 據悉，日美澳印“四邊安全對話”（Quad）去年高峰會的共識之一，就是合作推動Open RAN，日本舉辦國際會議將成為這項共識的具體策略。另外，總務省還規畫在今年秋天召開第二次會議，屆時美國、澳洲與印度也將參加，並正式展開活動。 下載法廣應用程序跟蹤國際時事 Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw 華為