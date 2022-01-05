港府下月24日推文娛飲食場所須打針方可進入 專家質疑截疫效用

港府宣布，會把現時只限公務員打針上班的「疫苗氣泡」計畫擴大至文娛飲食和學校等地方，具體執行措施稍後公布。不過，呼吸系統科專科醫生梁子超指出，以疫苗氣泡阻截Omicron在高危處所或社區傳播是不切實際，若以此鼓勵港人打針，須考慮市民接受性。

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為推高疫苗接種率，特首林鄭月娥宣布，將於2月24日擴大「疫苗氣泡」，屆時須接種疫苗方可進入的處所將擴及食肆、法例規定的表列處所、康文設施及學校。構思中，有關機構的員工屆時最少要接種一劑疫苗、8周後完成兩劑，教師和學校職工均須受限，但學生未必包括在內；至於顧客或設施使用者則最少打一針，長者不獲豁免。至於私人工作間或商場，當局暫時沒計畫囊括在疫苗俘泡計畫內，以免影響過大。

林鄭月娥解釋，措施於春節假期後推出，是要給時間讓市民準備，包括去打針，而受影響場所，包括餐飲業亦須時間消化預訂服務。

不過，呼吸系統科專科醫生梁子超指出，疫苗只能預防重症或死亡風險，以疫苗氣泡阻截Omicron在高危處所或社區傳播是不切實際，這在推行「疫苗護照」的西方國家已有先例；若只是用以鼓勵市民接種疫苗，則毋須急於推行，要考慮社會認受及業界意見。他又說，香港現時約有二百萬合資格市民未接種疫苗，接種計畫亦未涵蓋數十萬的12歲以下兒童，完成打針的人數不可能在短期內急增，強推「疫苗氣泡」可能適得其反，建議當局嚴守「外防輸入」措施，截斷滲入社區的病例。

香港疫苗接種劑次已突破1000萬，當中490.8萬已打第一針，接種比率為七成三，而打針人數更由未有擴大「疫苗氣泡」消息之前的每日二千人左右，以倍數增至18000人，屬近月新高。不過，70歲或以上群組的首針接種率仍然偏低，只有37%。