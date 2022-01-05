澳日將簽署防務與安全合作條約 中國稱不希望針對第三國

在日本首相岸田文雄因新冠病例激增而取消對澳洲和美國的訪問後，澳洲和日本將在周四的一次線上峰會中籤署一項加強防務和安全合作的條約。強化安全聯繫擴大了美國、日本、印度和澳大利亞為解決印太地區有關中國的共同關切而作出的努力。

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據路透社今天報道說，澳大利亞和日本將簽署防務與安全合作條約。據澳大利亞總理莫里森說，澳日兩國領導人將簽署互惠准入協定(RAA)，將首次為兩國防衛力量的相互合作制定框架。莫里森說，“這項條約將表明，我們兩國致力於共同應對我們面臨的共同戰略安全挑戰，並為建立一個安全和穩定的印太地區做出貢獻，”莫里森在聲明中說。

澳洲和日本還計畫討論在清潔能源、關鍵技術和材料方面強化政府和企業合作夥伴關係的機會。據莫里森指出，“我們的合作還包括擴大四國集團的議程，以及我們以技術為主導的方式減少碳排放。”

據岸田文雄周二表示，他在1月17日日本國會會議開始前將取消海外出訪，以集中精力制定防疫措施。

據路透社說，中國外交部發言人汪文斌今天在中國外交部例行新聞發布會上就此安全合作條約議題提問回答表示，防務與安全合作條約“不應針對第三方或損害第三方的利益，” 汪文斌還說，我們始終認為國與國之間開展交流合作，應當有助於增進地區國家間的相互理解和信任，有助於維護地區的和平穩定。