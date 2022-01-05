率先以推特主題標籤“#彭帥在哪裡”的柯爾妮坦承無力再多做些什麼

中國網球女將彭帥去年自爆與中國前國務院副總理張高麗不倫關係後“被消失”，引發外界關注，上月彭帥本人難得露面接受媒體採訪，改口稱自己沒被人性侵，但質疑聲浪依舊不斷。對此，當初率先聲援彭帥的法國網球女將柯爾妮（Alize Cornet）坦言，自己還是有點擔心彭帥。但她也說，“我覺得我無力再做些什麼了。”

廣告 繼續瀏覽後續

就彭帥稱未遭性侵，法國網球女將柯爾妮稱：還是擔心彭帥。據中央社報道，中國網球選手彭帥指控高官性侵引發風波，隨後改口稱自己的發文被誤解，法國網球女將柯爾妮星期二表示，她還是有點擔心彭帥，希望更清楚了解這位前女雙球後的情況。

彭帥去年11月2日在微博發文，指控國務院前副總理張高麗在長達數年的時間裡強迫她發生性關係，此後彭帥一段時間沒露面，讓外界懷疑她已“被消失”，國際網壇和人權團體紛表關切。而世界女子職業網球協會（WTA）因擔心彭帥的安危，暫停在中國的賽事，並表示彭帥公開露面未能解決或減輕有關她安全的疑慮。

但彭帥接着於上月表示，自己從未指控任何人性侵她，她在社群媒體上的貼文被誤解了。

而張高麗從未對此事置評。

法國網球運動員柯爾妮（Alize Cornet）4日在WTA墨爾本夏季賽1站（Melbourne Summer Set 1）首輪敗給日本好手大坂直美（Naomi Osaka），賽後柯爾妮說：“我還是有點擔心她（彭帥）。”據柯爾妮說，“我得說這種情況還是讓我感到不舒服，我不知道她怎麼樣了。”柯爾妮還說，“我真的不知道要再對這件事想些什麼；我不知道哪邊是事實，哪邊是謊言。”

據中央社說，柯爾妮是率先以推特主題標籤“#彭帥在哪裡”（#WhereIsPengShuai）力挺彭帥的選手之一。包括大坂直美、小威廉絲（Serena Williams）、金恩夫人（Billie Jean King）等現役和退役球員都加入發聲行列，要求證明彭帥安全。

柯爾妮說：“我真的很開心這些人跟進我的作法，事情轉折真的出人意料，像是（WTA主席）賽門（Steve Simon）的反應，以及之後每件事，都非常、非常重大。”柯爾妮說，“我不確定（對彭帥來說）有沒有改變什麼，很難知道她的處境受到什麼影響，情況不是非常清楚…我只是儘力往好處想，希望她人平安無事。我覺得我無力再做些什麼了。”