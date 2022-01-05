瑞媒：中國投資者從房地產轉向奢侈手錶

由於房地產業呈現鮮見的蕭條狀態，中國富豪紛紛將手頭余錢拿來購買勞力士等奢華手錶，以作為替代房產的保值手段。

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據瑞士新聞報道稱，在中國經濟增長放緩、中國國家主席習近平着力抑制房產投機的背景下，那些曾經熱衷投資房地產的中國投資者正將注意力轉向奢華手錶，且認為後者擁有更佳的保值潛力。專家表示，儘管中國整體經濟降溫，但富人對高端鐘錶的熱衷讓2021年前10個月中國的瑞士手錶進口量猛增40%。

多家高端手錶經銷商向英國《金融時報》表示，近幾個月來，富人不再投資置業，而是將多餘現金用來購買勞力士(Rolex)和百達翡麗(Patek Philippe)等奢侈手錶，令手錶生意也隨之興隆起來。

市場研究公司Daxue Consulting總部設在上海，其分析師Camille Gaujacq表示，房地產行業- 中國富裕階層曾經的“首選投資”-現狀蕭條，這促使許多人轉而去尋找其他可能的投資領域。

雖然消費需求受到經濟衰退的影響，但奢侈手錶卻越來越受到富人青睞。英德知市場諮詢(CSG Intage，總部位於香港) 2020年10月對1500名家庭年收入超過50萬元人民幣(約合7.17萬瑞郎)的成年中國居民進行調查，結果發現，88%的受訪者有意在未來12個月里保持或增加在奢侈手錶方面的支出。這些手錶的每塊平均售價為7.67萬元人民幣。

上述研究報告的作者Simon Tye表示：“人們對高端手錶市場的需求非常高漲。如果現在去勞力士店面，你會發現那裡沒有足夠貨源。”

對於許多富有買家來說，奢侈表不僅是彰顯社會地位的途徑，也是抵禦通貨膨脹的手段。

中國二手手錶在線交易平台Watcheco的數據顯示，近年來，眾多頂級品牌的手錶價格都顯著攀升。比如勞力士潛航者型(Rolex Submariner)這類受歡迎的款式，當前價格可達到原價的5倍。