立陶宛外交部稱歡迎台灣設代表處立場堅定不移

儘管立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）4日接受廣播電台Ziniu Radijas訪問時說：“我會認為不是開設台灣代表處有錯，而是以台灣為名有錯，這件事我沒被諮詢過。” 立陶宛外交部長發言人今天重申，立陶宛政府歡迎台灣設立“台灣代表處”，此一決定“堅定不移”。立陶宛有議員批評總統發表可悲講話。有評論指立陶宛總統將內部分歧公佈於檯面，有損立陶宛國家利益。中國官方今天敦促立陶宛糾正錯誤。

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據中央社今天報道說，立陶宛外交部長發言人今天告訴中央社，立陶宛政府歡迎台灣設立“台灣代表處”，此一決定“堅定不移”。針對立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）的說法，以及外交部是否考慮變更台灣代表處名稱，立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）的發言人庫列緒葉內（Vytautė Šmaižytė-Kuliešienė）今天回復中央社詢問稱，此決定堅定不移。

據庫列緒葉內表示，立陶宛政府期待與台灣發展商務、科學、技術與文化關係；立陶宛與台灣人民因共享價值觀及奠基於創新的開放有活力社會而親近，立陶宛政府期待雙邊人民有更多接觸。她指出，支持民主與人權等普世價值是現任執政聯盟訂定協議的一部分，也是政府施政規畫的重要內涵。

中國以“台灣代表處”獲允設立為由，自去年夏天以來明顯加大對立國的外交與經貿脅迫力道。不過，立陶宛在安全領域的重要盟友美國也相應強化對立陶宛的具體支持，並協調歐洲採取行動。

中央社說，瑙塞達與總理席莫尼特（Ingrida Šimonytė）、甚至外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）傳出關係緊張、溝通不良，並非最近才發生的事，但中國與台灣議題確實有“增添火花”的作用。瑙塞達與席莫尼特在2019年總統大選曾是競爭對手；席莫尼特雖未加入政黨，但一向與藍斯柏吉斯擔任主席的“祖國聯盟－基督教民主黨”（Homeland Union – Lithuanian Christian Democrats）親近。

據自由時報報道，針對立陶宛總統瑙塞達4日在廣播節目中表示以“台灣”為名讓台灣開設代表處是個錯誤，強烈影響立陶宛與中國關係的說法，立陶宛籍的歐洲議會議員瑪爾德科涅（Aušra Maldeikienė）在推特提出批評，怒嗆瑙塞達是“可悲的總統”。

瑙塞達4日接受廣播電台訪問時提到，他不認為台灣開設代表處是個錯誤，而是這個“名字”沒有與他協調過。瑙塞達認為，立陶宛和台灣都可以開設不具外交地位的代表處，但代表處的名稱顯然是關鍵，對立陶宛與中國的關係產生強烈影響，“現在我們必須處理後果”。

針對瑙塞達說法，歐洲議會議員瑪爾德科涅在推特甚至爆粗口怒嗆：“我們可悲的總統瑙塞達，在中國共產黨罵我們是‘狗’之後，他建議立陶宛要向他們卑躬屈膝。老兄，你他X的在幹什麼。”

據中央社說，針對立陶宛總統瑙塞達說，立國讓台灣以“台灣”名義開設駐立代表處是“錯誤”，中國外交部發言人汪文斌今天聲稱，認識到錯誤是正確的，但更重要的是採取行動，糾正“錯誤”。

中國外交部5日下午舉行例行記者會，汪文斌在回答媒體提問時，作上述表示。據汪文斌稱，認識到錯誤是正確的，但更重要的是採取行動，糾正“製造一中一台的錯誤行徑”，回到“一個中國”原則上來。他聲稱，中立關係受挫的“是非曲直十分清楚”。為自己的“錯誤行為”開脫，無助於問題的解決，也無助於中立關係的改善。

汪文斌又說，中方“正告台灣當局，謀求台獨分裂行徑，必將以失敗而告終”。

據中央社稍早報道說，立陶宛總統瑙塞達4日稱，立陶宛外交部允許台灣以“台灣”名義開設駐立陶宛代表處是個“錯誤”。對於瑙塞達的意見，立陶宛外交部回應中央社提問表示，目前沒有評論。

駐立陶宛代表黃鈞耀則告訴中央社記者，未曾接獲立國外交部“改名”要求；至於駐在國內部政治，台灣方面不便評論。

據立陶宛智庫“東歐研究中心”（EESC）政策分析師、中國事務專家白瑞格（Raigirdas Boruta）接受中央社採訪時說，立陶宛總理席莫尼特所領導內閣自2020年12月上任以來，與瑙塞達（前譯諾賽達）即屢傳關係緊張，近來瑙塞達更加強火力批評席莫尼特政府，但爭執點仍多集中在內政。

白瑞格指出，儘管瑙塞達近期已數次公開強調在立陶宛對外事務決策及作為上鮮少獲內閣徵詢意見，研判台灣代表處被迫改名的機率“非常低”。

據安全事務專家勞里納維丘斯（Marius Laurinavi?ius）也認為台灣代表處不至於被迫改名。他向中央社分析，儘管瑙塞達與席莫尼特政府之間持續競爭，瑙塞達的台灣相關發言無疑挫傷立陶宛的國際立場；在立陶宛面臨外部強大脅迫壓力時，將對外事務的內部意見分歧搬上檯面，顯然有違總統在國際間捍衛國家利益的憲法義務。

勞里納維丘斯指出，代表處改名並不會為立陶宛自中國換得任何長遠利益，反倒會傷害與美國等重要盟友日益強健的關係。不過，中國議題目前在立陶宛十分敏感、容易激發輿論反應，不排除瑙塞達有意藉操作相關討論提升自己的民意支持度。

據中央社說，根據立陶宛的政治制度，總統掌外交及國防大權。

在今天接受廣播電台訪問以前，瑙塞達曾表達外交部的對台及對中決策與作為欠缺深思熟慮、通盤考量，政府必須補償企業界損失。不過，他也曾數次指出，北京不應反對台灣代表處設立，立陶宛依然遵循“一中政策”，與台灣發展經濟、文化等關係是立陶宛的主權決定。

立陶宛總統的首席外交顧問斯卡伊斯潔利特（Asta Skaisgiryt?）則曾表示，台灣設立代表處並無問題，問題在細節，而外交部從未與瑙塞達充分研商台灣設處細節，直到問題發生。她最後一次作相關發言是去年12月，也就是立陶宛在中國市場遭遇強大非正式制裁時。

中國以“台灣代表處”獲允設立為由，自去年夏天以來明顯加大對立國的外交與經貿脅迫力道。不過，立陶宛在安全領域的重要盟友美國也相應強化對立陶宛的具體支持，並協調歐洲採取行動。

立陶宛國家廣播電視（LRT）去年一項民意調查顯示，支持政府對台、對中作為的民眾約34%，沒意見的約26%，不支持的則佔4成。不過，數名專家曾向中央社分析，這樣的結果主要應歸因於立陶宛民眾對台灣與中國議題的認知有限，特別是在外部惡意壓力與內部政治競逐多重交互作用的情況下，凝聚社會共識相對困難。

該報道說，立陶宛即將於2023年舉行地方選舉，並於2024年舉行國會及總統大選。席莫尼特近日曾表示，有鑒於2023年起國內政治勢必大受選舉影響，2022年恐怕是現任執政聯盟相對有條件專心施政的最後一年，政府有必要好好衝刺。立陶宛不少評論家也提醒，面對重大議題，行政首長屢次難以達成一致步調，恐非國家之福。