立陶宛總統稱允許以台灣名稱設處是個錯誤台批中國卑劣施壓

立陶宛總統諾賽達4日表示，政府允許台灣以「台灣」的名稱在立陶宛設立代表處是個錯誤，影響了立陶宛和中國的關係。台灣外交部則在深夜回應說，台灣堅定支持立陶宛的決心不會改變，並譴責中國政府手段卑劣。

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諾塞達在接受立陶宛一家廣播電台訪問時說，他不是認為台灣開設代表處有錯，但是這個代表處的名稱並沒有徵詢過他的意見。

諾塞達說，沒有外交關係的立陶宛和台灣互設代表處，雙方代表處的名稱是個關鍵，這對立陶宛和中國的關係有非常強烈的影響，現在立陶宛得處理這個後果。

台灣駐立陶宛代表處是去年11月在立陶宛設立，北京指責立陶宛違反一個中國政策，宣布和立陶宛關係降為「代辦級」，雙方關係緊張。中國也向立陶宛的企業施壓，中國海關不處理來自立陶宛的產品，其他歐盟國家產品裡面，如果有使用立陶宛產制的零組件，也受到影響。

台灣外交部發言人歐江安深夜指出，立陶宛政府僅因同意以台灣為名設處，而遭受中國大陸全面性打壓，影響其民間企業及整體國家發展和人民生計福祉。台灣堅定力挺立陶宛的決心不會改變。

台灣外交部說，針對中國政府以各項卑劣手段，對立陶宛進行政治壓迫與經濟杯葛，予以嚴正譴責。在立陶宛政府及人民亟需國際社會支持的關鍵時刻，台灣深信，民主團結的力量終將戰勝專制獨裁的霸凌。台灣外交部也呼籲，所有堅持民主自由體制、自由貿易與市場經濟機制的全球理念相近國家共同支持立陶宛。

美國國務卿布林肯3日和北約組織會員國保加利亞等九個中歐東歐成員國外長通話。布林肯與九國外長強調，在中國對立陶宛政治施壓、經濟脅迫升級之際，他們聲援立陶宛。

中國外交部發言人汪文斌則敦促美方不要為立陶宛錯誤言行辯解。他說，立陶宛公然製造一中一台，損害中國主權和領土完整。美方不僅一再為立陶宛一中一台的錯誤言行辯解幫腔，還以支持立陶宛為幌子，試圖拉攏縱容台獨勢力的小圈子，這只能讓國際社會質疑美方聲稱堅持一中政策的誠意，以及美方在台灣問題上的真實意圖。