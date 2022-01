華爾街日報稱：國際奧委會成維吾爾族人權組織發難目標

一個主要的人權組織向國際奧委會(International Olympic Committee)發出呼籲,要求其解釋採取了哪些措施來確保下個月北京冬奧會的官方服裝生產不涉及強迫勞動,並表示之前私下裡試圖與國際奧委會接觸,但沒有得到認真對待。

據華爾街日報今天報道稱,國際奧委會成維吾爾族人權組織發難目標。名為結束維吾爾地區強迫勞動聯盟(the Coalition to End Forced Labor in the Uyghur Region)的組織周二表示,總部設在瑞士的國際奧委會沒有提供可信的證據,證明帶有奧運標誌的服裝生產不涉及中國棉花種植區新疆的強迫勞動。目前一場全球行動旨在讓人們更多地了解該地區被指侵犯人權的狀況,而該組織一直是這場行動主要的發聲者。

該組織說,其關注的焦點是安踏體育用品有限公司。這家中國運動服裝巨頭是北京冬奧會國際奧委會制服以及其他服裝的官方供應商。安踏體育去年公開表示,將繼續使用新疆棉花。人權組織和包括美國在內的一些政府指稱,中國當局在該地區以穆斯林為主的少數民族中使用強迫勞動,包括在棉花採摘方面。

據該報道,北京方面否認這些指控。周二,安踏體育沒有回應置評請求。此前,該公司對於有關新疆強迫勞動的擔憂不予置評。

國際奧委會在一份聲明中說,最近對安踏提供的服裝進行了第三方審計,“表明不存在強迫勞動相關問題”。國際奧委會稱,該機構攜手供應商提高對其可持續採購標準的認識,同時也在進行“有針對性的盡職調查”。

國際奧委會成為又一家因新疆問題面臨審視的組織。目前新疆問題已成為令全球一些大企業大感棘手的問題。美國政府稱中國政府在當地侵犯人權,已經構成對當地維吾爾族和其他少數民族的種族滅絕。美國以此為由禁止進口新疆商品,並宣布對冬奧會進行外交抵制。

這個專註於維吾爾族問題的人權組織指責國際奧委會拒絕了該組織多次提出的討論強迫勞動問題的嘗試。該人權組織公開了與一名國際奧委會官員的往來電子郵件,稱該郵件表明國際奧委會“反應遲鈍,缺乏尊重”。該人權組織成員包括維吾爾族活動人士和關注勞工權利的非政府組織。

該組織發言人、克林頓政府時期負責民主、人權和勞工事務的前美國副助理國務卿Bennett Freeman稱,他們的回應不可信。

據雙方郵件顯示,Freeman去年10月份致信國際奧委會,要求討論相關強迫勞動問題,以及其他涉及人權和言論自由的問題。他建議雙方共同努力,降低與北京冬奧會有關的人權風險。

在一次簡短的交流之後,國際奧委會人權事務負責人Magali Martowicz在去年12月寫道,國際奧委會“準備與該聯盟進行一次積極的傾聽活動”,並提出相關條件,其中包括對談話保密。但上述活動人士回應說,許多條件是不可接受的,他們說希望展開雙向對話,並且能夠在對話後予以披露。Martowicz於12月21日回應說,“由於方式上的分歧”,國際奧委會將無法與該聯盟會面。她表示,國際奧委會將繼續加強在勞工權利方面的工作。

據該報道,國際奧委會在一份聲明中說,雖然過去有人對2022年北京冬奧會的產品採購表達過一般性關切,但並未有人就任何具體案例或情況與國際奧委會進行過接洽,包括維吾爾地區強迫勞動聯盟。國際奧委會還表示,對該聯盟公開電子郵件往來感到“不安”,稱這是“破壞信任,表明該聯盟對有意義的或建設性的交流不感興趣”。