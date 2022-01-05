西安稱清零快達標河南疫情卻又起？

新冠病毒中國疫情仍有挑戰，中共陝西省委書記劉國中訂下疫情4日“社會面清零”的目標後，西安市當天確診病例自3日的95例大幅降到35例，引起議論；但河南的疫情卻在升高，4日就增加18例無癥狀感染者。

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據中央社今天報道說，據2日起在中國網絡便盛傳一份名為“2022年1月1日市疫情防控指揮部視頻調度會議精神”的內部文件，指“劉國中同志強調，西安市疫情防控工作已進入全面決戰時刻，元月4日必須實現‘社會面清零’的目標”。

由於西安一些出現確診者的社區，居民被官方大量遷移到遠處的隔離所，使“社會面清零”一詞受到不少議論甚至質疑，還有人用毛筆寫下“掩耳到零．元月四日書”的字樣，在中國網絡上被廣為轉發；部分網友認為，把有疑慮者都圈起來集中管理，沒被圈起來的發病機率自然大減，最終就能“社會面清零”。

西安全市封城將在今天午夜12時屆滿14天，除遠處隔離所之外的食品供應雖然漸趨穩定，但在嚴厲隔離措施下仍然傳出孕婦遭醫院拒收，當場在院外流產的憾事。

至於河南，自2021年12月31日洛陽出現4例本土無癥狀感染者後至今，河南已累計出現53個本土病例，其中確診病例11例，無癥狀感染者42例，分布在6個地級市。

在河南，僅出現3例無癥狀感染者的禹州市卻也宣布封城，使全市130萬人口無法出門，也受到中國民眾議論，看法兩極。而管轄禹州市的許昌市及省會鄭州市，4日分別出現8例及9例無癥狀感染者，全省疫情顯著升高，引起關注。

中央社說，鄭州市今天下令全市民眾，必須分批在今明兩天全面接受核酸檢測。若拒不檢測，手機健康碼將一律標示為代表有疫情疑慮的“黃碼”，並承擔法律責任。