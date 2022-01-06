中國官媒翻牆推特放007搞笑片譏笑英美 MI6老闆幽默謝“免費廣告”

在新華社在境外推特發表模仿007詹姆斯-邦德的視頻嘲諷倫敦與華盛頓聯盟後，英國情報部門負責人周四諷刺地感謝新華社的 "免費宣傳"。

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據法新社今天報道說，英國對外情報部門（MI6）負責人理查德-摩爾（Richard Moore）的回應是在英國和中國在維吾爾人和政治接管香港的問題上關係緊張的情況下做出的。在一次罕見的公開講話中，摩爾在去年11月底說，"適應一個受中國崛起影響的世界是他的部門的最高優先事項"。這位軍情六處處長指責北京 "從世界各地收集數據"，並 "利用其影響力""將人們納入其網中"。

作為反擊，中國官方新聞機構新華社周二在Twitter（法新社註明推特在中國是被封鎖的社交網絡）上發布了一個模仿視頻，題或為 "笑死人"，借用最新的007特工電影的名字。這段4.35分鐘的英文片段顯示，兩名中國演員扮演軍情六處的特工：一名身穿晚宴燕尾禮服、名為 "James Pond" 詹姆斯-邦德（"Pond "在英語中是 "池塘 "的意思）的男子和一名身穿西服的女同事。

在這段充滿搞聲並在一個城堡里拍攝的視頻中，兩人嘲笑西方對所謂中國威脅的批評。

但據理查德-摩爾反應說，"感謝你對007的興趣（以及意想不到的免費宣傳！）。"理查德-摩爾這位軍情六處的老闆還貼出了他11月演講的鏈接，他在演講中指責中國特工 "利用英國社會的開放性 "來 "增進他們的行動"。

在中國新華社的視頻中，兩名假冒的英國特工討論了一份列出中國間諜技術的文件......然後意識到這些技術實際上是他們的美國盟友的技術。假詹姆斯-邦德繼續譴責軍情六處對北京的 "可悲的 "批評，但譏笑說這種策略是用來 "獲取明年的大額預算 "的。而在與美國中情局的通話中，假特工 "0.07 "得知他的電話其實是被他的美國盟友所竊聽。

新華社的假007詹姆斯-邦德如是總結說："成為美國的敵人是危險的。但作為美國的朋友更是致命的。"

法新社說，英國政府在2020年決定將中國設備製造商華為排除在5G網絡之外，此前美國對北京的潛在間諜活動發出警告。