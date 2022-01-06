中國許諾不會將非洲陷入債務泥淖

中國外交部長王毅今天抵達肯尼亞進行訪問。王毅參觀當地一個由中國資助的新碼頭基礎設施工地，這是中國推行的一帶一路計畫中的一個項目。王毅說，中國不會將非洲推入債務困境。王毅宣布中國將任命一名非洲之角特使。法新社說，此一宣布恰逢美國非洲之角特使費爾特曼抵達今天抵達非洲訪問。

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據法新社今天報道稱，中國外交部長王毅周四在肯尼亞說，中國沒有把非洲困在債務中。王毅當時正在非洲巡視一個由中國資助的基礎設施項目。

在蒙巴薩，中國正在資助東非最大港口的一個新碼頭的建設，據王毅說，這些項目的貸款是 "互利 "的。王毅拒絕債務陷阱的批評。

王毅告訴記者：這是那些不希望看到非洲發展的人所創造的一種說法。王毅說，“如果有一個陷阱，那就是貧窮和不發達的陷阱。”

法新社說，王毅的訪問緊隨美國國務卿安東尼-布林肯11月對非洲大陸的訪問之後，而布林肯訪問的部分目的是對抗中國在非洲日益增長的影響力。

北京是非洲大陸最大的貿易夥伴，根據中國官方數據，2019年的直接貿易額超過2000億美元。但是，中國經常被指責利用其債權人的地位來獲取外交和貿易方面的優惠，這引起了人們對許多非洲國家維持所欠債務能力的擔憂。

中國已經成為肯尼亞僅次於世界銀行的第二大債權人，並為這個近年來債務水平爆炸性增長的國家的昂貴的基礎設施項目提供資金。

在蒙巴薩，新碼頭的建設報告3.53億美元的投資。

北京還資助了肯尼亞獨立以來最昂貴的基礎設施，一條50億美元的火車線路。在2020年1月訪問肯尼亞期間，王毅將這條線路描述為 "一帶一路 "倡議的 "基準"，這是一項資助基礎設施項目的中國倡議。

據經濟和地緣政治分析家Alikhan Satchu對法新社說，肯尼亞正面臨著高利率，以資助那些 "近期也不會產生回報 "的投資。

中國外長將與肯雅塔總統舉行會談，此前他在星期四上午與幾位部長舉行了會議，簽署了貿易、衛生、安全和綠色技術轉讓領域的協議。

據肯尼亞外交部長雷切爾-奧馬莫在會晤後說：這次訪問是兩國關係深化的證明。

據法新社說，中國將任命一名特使，專職推動與非洲地區聯絡合作。 據中國外長王毅宣布，將任命一名中國非洲之角特使，標誌着中國願意以外交方式參與這個受各種衝突困擾的地區。

據法新社說，王毅說，"我們將繼續為該地區的和平與穩定發揮更大的作用，" 王毅是用普通話說的，由一名口譯員翻譯。

這一宣布恰逢美國非洲之角問題特使傑弗里-費爾特曼抵達，他預計將於周四抵達埃塞俄比亞，該國與肯尼亞相鄰，一年多來一直受到聯邦軍隊和提格雷叛軍之間戰爭的衝擊。

據美國國務院稱，費爾特曼先生將在戰事平息的背景下，再次嘗試將交戰各方帶到談判桌前。

周三在厄立特里亞，王毅表示，中國反對美國對這個極端封閉的國家進行制裁，反對 "以民主和人權為借口乾涉其他國家的內政"。華盛頓去年對厄立特里亞實施了制裁，因為它參與了提格雷的衝突，衝突中平民遭屠殺，並發生大規模強姦。

據法新社說，在肯尼亞之後，王毅還將訪問科摩羅群島。