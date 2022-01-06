人權團體前往NBC電視辦公室呼籲不要轉播北京冬奧會

距離北京冬季奧運會開幕剩下一個月時間，美國各人權組織，前往全國廣播公司（NBC）各地辦公室，遞交抗議信，呼籲該公司不要轉播北京冬奧會。

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在經歷了前一日的大雪後，參加華府NBC辦公室門前抗議活動的人權人士，冒着攝氏零度的低溫，拿着“我不會看”的標語，高喊“NBC支持人權”等口號。參加抗議的“我們是香港人”總監許穎婷表示，希望透過遞交抗議信，能使NBC重新思考是否轉播北京冬奧會，因為北京政權是正在進行種族滅絕的政權。即使NBC仍決定轉播，也希望他們能在過程中關注中國人權問題。

許穎婷表示，簽署抗議信有超過200個人權組織，包括香港、西藏、新疆維吾爾人在內的多個組織，

參與集會的港人組織“DC4HK”成員敖卓軒表示，NBC與奧委會簽了多年的奧運會轉播合約，我們希望NBC至少承認，中國存在惡劣的人權狀況，但NBC並沒有派代表出來接受我們的抗議信。

“聲援維吾爾人”運動執行長阿巴斯（Rushan Abbas）表示，中國正在進行種族滅絕與現代奴役，利用維吾爾人進行強迫勞動。希望NBC能放棄轉播，不要成為種族滅絕的幫兇。

在波士頓，有多個人權團體到當地NBC辦公室外集會，要求取消轉播北京冬奧會。現場消息指，保安代為收了請願信，轉送到辦公室。

另據自由亞洲電台報道，近來，有旅美港人團體在美國西部的舊金山、伯克利、聖何塞、洛杉磯、丹佛等五座城市舉行了名為“光復高速公路”的行動，活動參加者們將寫有英文“不要北京種族滅絕冬奧會”（No Beijing Genocide Winter Olympic）、“終結中共”（End CCP）等字樣的大型橫幅，以及“光復香港，時代革命旗”、“香港獨立旗”懸掛在高速公路人行天橋的圍欄處，通過展示這些橫幅和旗幟的方式表達抵制北京冬奧的理念。