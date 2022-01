北京空氣質量稱首次達到國家標準

在成千上萬人準備到中國首都北京參加下個月的冬季奧運會之際,該市官員表示,自2013年制定相關目標以來,北京首次達到了所有國家空氣質量標準,標誌着中國大氣污染治理邁入一個裡程碑。但是,根據瑞士空氣質量技術公司IQAir Group的年度空氣質量報告提供的數據,北京目前的PM2.5濃度是世界衛生組織建議的平均水平的近七倍,比華盛頓特區和倫敦等城市2020年的水平高出約三到四倍。

據華爾街日報今天報道說,冬奧會臨近之際,北京空氣質量首次達到國家標準。據北京市生態環境局副局長於建華周二在北京舉行的新聞發布會上稱,與2013年相比,2021年北京居民享受的空氣質量優良天數比2013年多了將近4個月。於建華表示,被稱為PM2.5的細顆粒物污染的平均濃度與一年前相比下降了13%,與2013年相比下降63%。

但是,根據瑞士空氣質量技術公司IQAir Group的年度空氣質量報告提供的數據,北京目前的PM2.5濃度是世界衛生組織建議的平均水平的近七倍,比華盛頓特區和倫敦等城市2020年的水平高出約三到四倍。報告稱,印度首都德里的空氣污染在全世界最嚴重。

北京市發布的說明北京凈化空氣進展的官方數字,與美國駐華大使館記錄的數據以及聯合國環境規畫署2019年的一份報告一致。

據中國官方媒體報道,還有一個月就將開幕的冬奧會是第一屆所有場館都使用清潔和可再生能源的奧運會。此次冬奧會將在北京和鄰近的河北省張家口市舉行。

中國中央政府已利用此次奧運會來展示環保成果。北京贏得2022年冬奧會主辦權後,中國領導人習近平承諾要舉辦一屆對生態環境友好的奧運會。

作為中國的首都,北京長期以來一直是中國環保工作的重點。在全國各省和地區中,北京是自2015年以來PM2.5水平改善最明顯的城市之一。根據獨立智庫能源與清潔空氣研究中心(Centre for Research on Energy and Clean Air, 簡稱CREA)對中國官方實時空氣質量數據的分析,自2015年以來,北京空氣中的細顆粒物減少了56%。

中國腹地的空氣質量改善幅度較小,西南部的雲南省和西北部的新疆地區有害細顆粒物只減少了約20%。這個降幅相對較低,原因是中央政府發出指令,鼓勵高污染企業(比如鋁銅生產商)以及大型工業項目的建設從中國人口較稠密的東部沿海向內陸轉移。

能源與清潔空氣研究中心(Centre for Research on Energy and Clean Air)高級分析師Lauri Myllyvirta說:“通過這種途徑改善空氣質量將變得越來越難,因為容易達成的目標早就已經達成了。”

華爾街日報說,在中國,任何額外的空氣質量改善可能都需要政府加速推進從化石燃料轉向可再生能源,同時更強調進一步推動經濟電氣化,例如從汽油車轉向電動車。