台灣軍隊高雄演習城市巷戰

台灣軍方周四進行了一次涉及步兵和裝甲車的城市戰演習。法新社說此為北京可能的入侵做準備。北京認為台灣是叛亂省份，必要時可通過武力奪回。

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據法新社說，台灣軍方今天周四進行的城市戰軍事演習，在模擬戰鬥中，兩個排的台灣陸軍部隊從房屋或沙袋建築的野戰工事中相互射擊，而坦克則在台灣高雄的一個軍事基地的模擬城市的街道上飛馳。

據台灣步兵學校的教官基維-楊告訴法新社記者，未來任何保護台灣的戰鬥都將是一場城市戰爭。據步兵學校教官基維-楊指出，台灣的2300萬人口中的大部分都生活在城市。據他所稱，"中國軍隊的作戰計畫將是首先在沿海城市登陸入侵，然後戰鬥將轉移到人口較多的居民區和商業區，再繼續向山村推進。"

法新社說，台灣是中國國民黨軍隊在1949年被共產黨打敗後逃離的地方，被北京視為一個反叛的省份，最終應與大陸統一，必要時可通過武力統一。

自2016年蔡英文當選台灣總統以來，中國一直在對台北施加軍事壓力。法新社說，蔡英文來自一個傳統上贊成正式宣布獨立的政黨，但這是中國政府的一條紅線。

中國空軍在最近幾個月增加了對台灣防空識別區（Adiz）的入侵。根據法新社的數據庫，2021年總共有970架飛機進行了這種類型的入侵，而2020年只有380架。中國軍隊還進行了模擬入侵該島的公開演習，在城市戰演習中動員了數百名士兵和數十輛裝甲車。

法新社說，然而，軍事分析家指出，中國軍隊在對台灣發動地面入侵時將面臨困難，這個島嶼地形多山，天氣變化無常，適合登陸的海灘很少。