德國總理或不想抵制北京冬奧 德媒稱疫情或可幫解套不出席

北京冬奧即將在2月4日登場，許多國家跟進美國宣布外交抵制。有德國媒體近日引述政壇人士消息指出，德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）不想正式外交抵制北京冬奧，但同時也擔心真的出席會引發美國不滿。根據德國《每日鏡報》稱，導致歐洲疫情不斷升溫的Omicron變異株，有可能成為理由幫助肖爾茨解套不去北京冬奧會。

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根據自由時報今天引述德國《每日鏡報》（Der Tagesspiegel） 報道稱，去年12月底，德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）及內政部長費澤爾（Nancy Faeser）均宣布不會出席北京冬奧會，讓外界認為德國政府正準備加入抵制行列，但這2位部長都說這是個人決定，不是外交抵制的政治決策。

眼看北京冬奧進入倒數，德國對於外交抵制的態度仍舊十分曖昧。德國《每日鏡報》4日引述聯邦政府消息人士指出，肖爾茨總理不想正式宣布外交抵制，不會發出任何政治人物不準去冬奧會的指示。而現時令不少國家新冠肺炎病毒疫情升溫的Omicron變異株，或能意外幫助肖爾茨解決出席與否的棘手問題，意即肖爾茨可能會以疫情加劇為由不出席冬奧會，避免得罪任何一方。